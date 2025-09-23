Varanasi top 10 news today वाराणसी में नाव‍िकों के व‍िरोध प्रदर्शन के बाद गंगा में नौका संचालन शुरू करने की अनुमत‍ि के अलावा बि‍ना अनुमत‍ि पोस्‍टर जुलूस नाबाल‍िगों द्वारा न‍िकालने पर मुकदमा और नि‍गम में तेल चोरी में गई नौकरी सह‍ित पढ़ें बनारस और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी में नौका संचालन को लेकर चल रहा व‍िवाद आज क्रूज को घेरने तक चला है। नौका संचालकों को 24 स‍ितंबर से नौका संचालन शुरू करने की अनुमत‍ि देने के साथ ही व‍िवाद समाप्‍त हो गया। इसके अलावा मां दुर्गा के पूजनोत्‍सव के दूसरे द‍िन भी मंद‍िरों में दर्शन पूजन का दौर चलता रहा।

वाराणसी में बाढ़ के बाद नाव संचालन की अनुमत‍ि, लल्लापुरा में बिना अनुमत‍ि पोस्टर लेकर न‍िकला जुलूस, मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़, आजम खान की रिहाई पर कार्यकर्ताओं में खुशी, आम आदमी पार्टी के पदाध‍िकारी कांग्रेस में शाम‍िल, 12 स्थानों पर होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, डीजल चोरी करते पकड़ा गया ड्राइवर आद‍ि बनारस की खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी : आजम खान के लंबे समय के बाद रिहाई पर वाराणसी में सपाइयों ने आपस में मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। सपा नेता आजम खान के जेल से छुटने पर सपाइयो ने खुशी जाहिर करते हुए जगह जगह आपस में मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। सपा सांसद विरेन्द्र सिंह के आवासीय कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर किया गया। सपा जिलाध्यक्ष सुजित यादव लक्कड़ के नेतृत्व मे दर्जनों जगह पार्टी कार्यकर्ताओं एक दुसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें चौथी खबर : आजम खान की रिहाई पर वाराणसी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

वाराणसी : नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मंगलवार को परिवहन कार्यशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उनकी नजर एक फागिंग मशीन वाहन पर पड़ी, जहां ड्राइवर गैलन में डीजल चोरी कर रहा था। नगर आयुक्त ने जब इस संदर्भ में पूछताछ की, तो ड्राइवर ने अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार बताया। धर्मेन्द्र कुमार आउटसोर्सिंग के माध्यम से ड्राइवर के पद पर तैनात था और उसकी तैनाती फागिंग मशीन वाहन पर थी। नगर आयुक्त ने धर्मेन्द्र कुमार के इस अनुचित कृत्य को गंभीरता से लिया और तुरंत उसकी सेवा समाप्त कर दी। ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें सातवीं खबर :नगर निगम में फागिंग मशीन से डीजल चोरी करते पकड़ा गया ड्राइवर, सेवा समाप्त की गई

मऊ : कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चक जाफरी में स्थित यूनियन बैंक की लघु शाखा में मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे बाइक पर सवार दो बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम द‍िया है। बदमाशों ने लघु शाखा के संचालक अखिलेश को तमंचा दिखाकर लगभग 55,000 रुपये की नगद राशि लूट ली। यह घटना उस समय हुई जब संचालक बैंक में अकेले थे और बदमाशों ने अचानक हमला किया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। ए‍क क्‍लि‍क में पढ़ें नौवीं खबर : मऊ कोतवाली क्षेत्र में यूनियन बैंक में लूट, बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उड़ाए 55 हजार रुपये