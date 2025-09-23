Language
    Varanasi Top 10 News 23 September : गंगा में नौका संचालन शुरू, बि‍ना अनुमत‍ि जुलूस, तेल चोरी में गई नौकरी सह‍ित पढ़ें टाप 10 खबरें

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:33 PM (IST)

    Varanasi top 10 news today वाराणसी में नाव‍िकों के व‍िरोध प्रदर्शन के बाद गंगा में नौका संचालन शुरू करने की अनुमत‍ि के अलावा बि‍ना अनुमत‍ि पोस्‍टर जुलूस नाबाल‍िगों द्वारा न‍िकालने पर मुकदमा और नि‍गम में तेल चोरी में गई नौकरी सह‍ित पढ़ें बनारस और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें।

    वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें जो बनी रहीं चर्चा में।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी में नौका संचालन को लेकर चल रहा व‍िवाद आज क्रूज को घेरने तक चला है। नौका संचालकों को 24 स‍ितंबर से नौका संचालन शुरू करने की अनुमत‍ि देने के साथ ही व‍िवाद समाप्‍त हो गया। इसके अलावा मां दुर्गा के पूजनोत्‍सव के दूसरे द‍िन भी मंद‍िरों में दर्शन पूजन का दौर चलता रहा। 

    वाराणसी में बाढ़ के बाद नाव संचालन की अनुमत‍ि, लल्लापुरा में बिना अनुमत‍ि पोस्टर लेकर न‍िकला जुलूस, मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़, आजम खान की रिहाई पर कार्यकर्ताओं में खुशी, आम आदमी पार्टी के पदाध‍िकारी कांग्रेस में शाम‍िल, 12 स्थानों पर होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, डीजल चोरी करते पकड़ा गया ड्राइवर आद‍ि बनारस की खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    वहीं पूर्वांचल में आजमगढ़ में देर रात ड्रोन उड़ने से गांवों में दहशत,मऊ कोतवाली क्षेत्र में यूनियन बैंक में लूट और गाजीपुर में सेवानिवृत्त फौजी ने खुद को मारी गोली आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। 

    क्‍ल‍िक करके पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें -

    • वाराणसी : लंबे समय से बाढ़ की वजह से बंद नौका संचालन आख‍िरकार अब बुधवार से शुरू हो जाएगा। काफी समय से नौकाओं का संचालन बंद होने की वजह से नाव‍िक आंदोलन की राह पर थे। हालांक‍ि प्रशासन के कल से नाव संचालन के आश्वासन के बाद नविकों ने घेराव समाप्त कर द‍िया है। अब बुधवार से नौका संचालन शुरू होने के साथ ही घाटों की रौनक पुन: शुरू हो जाएगी। दरअसल नौका संचालन शुरू कराने के ल‍िए स्वामी विवेकानंद क्रूज के आसपास नाव लगाकर घेराव करते नाविकों को समझाने सरवरण टी सुबह पहुंचे। लेकिन नाविक क्रूज ना चलने देने की मांग करते हुए अड़ गए।

    • वाराणसी : सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा में बिना अनुमति के पोस्टर और म्‍यूज‍िक स‍िस्‍टम लेकर जुलूस निकालने वाले समुदाय विशेष के लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना के बाद लल्लापुरा चौकी प्रभारी प्रशांत शिवहरे ने सिगरा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 299 और 196 के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई है। लल्लापुरा में बिना अनुमत‍ि ‘I Love Muhammad’ पोस्टर लेकर अचानक भीड़ के साथ न‍िकला जुलूस कौतूहल का व‍िषय बन गया। इस संबंध में वीड‍ियो प्रसार‍ित होने के बाद पुल‍िस ने मामले का संज्ञान ल‍िया।

    • वाराणसी : ‘या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नम:तस्यै, नम: तस्यै, नम: तस्यै, नमो नम:..’ के मंत्र गूंज रहे थे। सनातन घरों से धूप, अगरबत्ती, गुग्गुल की उड़ती सुगंध वातावरण में दिव्यता का प्रसार कर रही थी। मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी थी और बम भोले शिव श्रीकाशी विश्वनाथ की नगरी मां आदिशक्ति के दुर्गारूप के जयकारों से गूंज रही थी। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आश्विन शुक्ल द्वितीया मंगलवार को लोगों ने मां के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का दर्शन-पूजन किया।

    • वाराणसी : आजम खान के लंबे समय के बाद रिहाई पर वाराणसी में सपाइयों ने आपस में मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। सपा नेता आजम खान के जेल से छुटने पर सपाइयो ने खुशी जाहिर करते हुए जगह जगह आपस में मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। सपा सांसद विरेन्द्र सिंह के आवासीय कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर किया गया। सपा जिलाध्यक्ष सुजित यादव लक्कड़ के नेतृत्व मे दर्जनों जगह पार्टी कार्यकर्ताओं एक दुसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया।

    • वाराणसी : जिला कैंप कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में आप पार्टी के प्रांतीय उपाध्यक्ष रमाशंकर पटेल एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय ने अपने कई सम्मानित पदाधिकारियों और सहयोगियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। यह सदस्यता राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी श्री राजेश तिवारी जी के नेतृत्व में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से की। सदस्यता ग्रहण कराते हुए राजेश तिवारी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदर्श और संघर्ष की वह धारा है जिसने देश को आज़ादी दिलाई और संविधान प्रदान किया।

    • वाराणसी : नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मंगलवार को सभी नवदुर्गा मंदिरों में विशेष व्यवस्था तथा मूर्ति विसर्जन के लिए तालाबों व कुंडों पर व्यवस्था के दृष्टिगत अनुपालन कराए जाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए। नगर क्षेत्र में पड़ने वाले सभी नवदुर्गा मंदिरों जिसमें मां शैलपुत्री देवी, मां ब्रम्हचारिणी देवी, मां चंद्रघंटा देवी, मा. कुष्मांडा देवी, मां स्कन्दमाता देवी, मां कात्यानी देवी, मां कालरात्रि देवी, मां महागौरी देवी तथा मां सिद्धिदात्रि देवी मंदिर के आस-पास उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने, शत प्रतिशत स्ट्रीट लाइट जलती रहे।

    • वाराणसी : नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मंगलवार को परिवहन कार्यशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उनकी नजर एक फागिंग मशीन वाहन पर पड़ी, जहां ड्राइवर गैलन में डीजल चोरी कर रहा था। नगर आयुक्त ने जब इस संदर्भ में पूछताछ की, तो ड्राइवर ने अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार बताया। धर्मेन्द्र कुमार आउटसोर्सिंग के माध्यम से ड्राइवर के पद पर तैनात था और उसकी तैनाती फागिंग मशीन वाहन पर थी। नगर आयुक्त ने धर्मेन्द्र कुमार के इस अनुचित कृत्य को गंभीरता से लिया और तुरंत उसकी सेवा समाप्त कर दी।

    • आजमगढ़ : पश्‍च‍िम उत्‍तर प्रदेश में रात भर ड्राेन उड़ाने की घटनाओं का दौर पूरब तक आ पहुंचा है। इसी कड़ी में देवगांव कोतवाली के खनियरा (आहिलपार), सिकरौरा, तिरौली सहित कई गांवों में पिछले चार-पांच दिनों से रात के समय ड्रोन उड़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन की रोशनी रात में लगातार दिखाई दे रही है, जिससे उन्हें अपने घरों की छतों पर रातभर पहरा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनका मानना है कि रात में ड्रोन उड़ाने के पीछे कोई साजिश है और संभवतः कोई शातिर व्यक्ति बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।

    • मऊ : कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चक जाफरी में स्थित यूनियन बैंक की लघु शाखा में मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे बाइक पर सवार दो बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम द‍िया है। बदमाशों ने लघु शाखा के संचालक अखिलेश को तमंचा दिखाकर लगभग 55,000 रुपये की नगद राशि लूट ली। यह घटना उस समय हुई जब संचालक बैंक में अकेले थे और बदमाशों ने अचानक हमला किया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

    • गाजीपुर : भुड़कुड़ा कोतवाली के झोटना गांव में सोमवार की रात एक सेवानिवृत्त फौजी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने गांव में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। परिजनों और स्थानीय निवासियों के अनुसार, फौजी पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थे। 55 वर्षीय देवानंद सिंह, जो लगभग 20 वर्ष पहले सेना से सेवानिवृत्त हुए थे, ने सोमवार की रात अपने सीने में गोली मार ली। मंगलवार की सुबह जब घर का दरवाजा नहीं खुला, तो ग्रामीणों को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस को सूचित किया।

