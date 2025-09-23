नगर निगम में फागिंग मशीन से डीजल चोरी करते पकड़ा गया ड्राइवर, सेवा समाप्त की गई

वाराणसी नगर निगम में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने एक ड्राइवर को फागिंग मशीन से डीजल चुराते हुए पकड़ा। धर्मेंद्र कुमार नामक यह ड्राइवर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत था। आयुक्त ने तत्काल उसकी सेवा समाप्त कर दी और सेवा प्रदाता संस्था को उसे भविष्य में निगम में तैनात न करने का निर्देश दिया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मंगलवार को परिवहन कार्यशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उनकी नजर एक फागिंग मशीन वाहन पर पड़ी, जहां ड्राइवर गैलन में डीजल चोरी कर रहा था। नगर आयुक्त ने जब इस संदर्भ में पूछताछ की, तो ड्राइवर ने अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार बताया। धर्मेन्द्र कुमार आउटसोर्सिंग के माध्यम से ड्राइवर के पद पर तैनात था और उसकी तैनाती फागिंग मशीन वाहन पर थी।

नगर आयुक्त ने धर्मेन्द्र कुमार के इस अनुचित कृत्य को गंभीरता से लिया और तुरंत उसकी सेवा समाप्त कर दी। इसके साथ ही, उन्होंने सेवा प्रदाता संस्था परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देशित किया कि भविष्य में धर्मेन्द्र कुमार को नगर निगम के किसी भी विभाग में पुनः तैनात न किया जाए।

इस घटना ने नगर निगम के कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता को उजागर किया है। नगर आयुक्त ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नगर निगम के अधिकारियों ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निगम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगा। नगर आयुक्त ने कहा कि सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए।