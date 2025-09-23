Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर में मानसिक तनाव में सेवानिवृत्त फौजी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

    By Satish Chandra Jaiswal Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:13 PM (IST)

    गाजीपुर के भुड़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र के झोटना गांव में एक सेवानिवृत्त फौजी देवानंद सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार 55 वर्षीय देवानंद सिंह काफी समय से मानसिक तनाव में थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    घटना के समय उनकी पत्नी मायके गयी हुई थीं और बेटा गुजरात में नौकरी करता है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। भुड़कुड़ा कोतवाली के झोटना गांव में सोमवार की रात एक सेवानिवृत्त फौजी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने गांव में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। परिजनों और स्थानीय निवासियों के अनुसार, फौजी पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    55 वर्षीय देवानंद सिंह, जो लगभग 20 वर्ष पहले सेना से सेवानिवृत्त हुए थे, ने सोमवार की रात अपने सीने में गोली मार ली। मंगलवार की सुबह जब घर का दरवाजा नहीं खुला, तो ग्रामीणों को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा, जहां बेड पर देवानंद का शव पड़ा मिला।

    उनके पास ही उनकी बंदूक भी रखी हुई थी। घटना के समय देवानंद की पत्नी शशिकला आजमगढ़ स्थित अपने मायके में थीं, जबकि उनका इकलौता पुत्र गुजरात में एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। अकेलेपन और मानसिक तनाव के कारण उन्होंने आत्मघाती कदम उठाने की आशंका जताई जा रही है।

    कोतवाल डीपी सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। गांव में इस घटना के बाद से शोक का माहौल है और लोग इस दुखद घटना पर चर्चा कर रहे हैं।

    देवानंद सिंह के परिवार के सदस्यों का कहना है कि वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे। यह भी बताया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही थीं।