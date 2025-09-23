वाराणसी में बाढ़ के कारण लंबे समय से बंद नौका संचालन बुधवार से शुरू हो जाएगा। नौकाओं का संचालन बंद होने से नाविक आंदोलन कर रहे थे लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्होंने घेराव समाप्त कर दिया। अब नौका संचालन शुरू होने से घाटों पर रौनक फिर से लौट आएगी।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंबे समय से बाढ़ की वजह से बंद नौका संचालन आख‍िरकार अब बुधवार से शुरू हो जाएगा। काफी समय से नौकाओं का संचालन बंद होने की वजह से नाव‍िक आंदोलन की राह पर थे। हालांक‍ि प्रशासन के कल से नाव संचालन के आश्वासन के बाद नविकों ने घेराव समाप्त कर द‍िया है। अब बुधवार से नौका संचालन शुरू होने के साथ ही घाटों की रौनक पुन: शुरू हो जाएगी।

दरअसल नौका संचालन शुरू कराने के ल‍िए स्वामी विवेकानंद क्रूज के आसपास नाव लगाकर घेराव करते नाविकों को समझाने सरवरण टी सुबह पहुंचे। लेकिन नाविक क्रूज ना चलने देने की मांग करते हुए अड़ गए। नाव संचालन की मांग को लेकर रविदास घाट पर क्रूज का घेराव करने पहुंचे नविकों को पहले पुलिसकर्म‍ियों ने भी समझाने की कोश‍िश की लेक‍िन लंंबे समय से रोजगार से महरूम नाव‍िक आक्रोश‍ित नजर आए।

नाव‍िकों ने आरोप लगाया क‍ि मांझी समाज की नौकाओं को बंद करके उनका लाभ पहुंचाने के लिए क्रूज का संचालन क‍िया जा रहा है। नाव‍िकों ने बताया क‍ि नौकाओं को बंद करके संचालन हो रहा था। आज लगभग 75 दिन होने को आए हैं हमारी नावें बंद है और क्रम अनवरत चल रहा है।

सवाल उठाया क‍ि अब मन बना लिया है कि आज हम सभी क्रूज पर चढ़ने वाले सवारियों को भी नहीं चढ़ने देंगे। जब हमारी नाव चलने से मना कर रहे हैं तो हम अपनी नाव भी नहीं चलाएंगे और ना ही उनकी चलने देंगे। लोगों ने मन बना लिया है कि तीन महीना वैसे भी बंद होने को आया। महीना दो महीना बंद रहेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे।

नाव‍िकों ने कहा क‍ि आने वाला विशेष पर्व एक दिन का एक दो महीने का कमाई कर लेते हैं। अगर हमें काम को भी करना छोड़ना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे अगर देव दीपावली को भी हमारी नाव बंद करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देव दीपावली को भी लोग नाव बंद करने की बात करने लगे हैंं।