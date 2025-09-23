आजम खान की रिहाई पर वाराणसी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने सांसद विरेंद्र सिंह के कार्यालय पर और जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ के नेतृत्व में कई जगहों पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सांसद विरेंद्र सिंह ने कहा कि आजम खान पार्टी में एक बड़ा कद रखते हैं।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आजम खान के लंबे समय के बाद रिहाई पर वाराणसी में सपाइयों ने आपस में मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। सपा नेता आजम खान के जेल से छुटने पर सपाइयो ने खुशी जाहिर करते हुए जगह जगह आपस में मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सपा सांसद विरेन्द्र सिंह के आवासीय कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर किया गया। सपा जिलाध्यक्ष सुजित यादव लक्कड़ के नेतृत्व मे दर्जनों जगह पार्टी कार्यकर्ताओं एक दुसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया।

आजम खान के रिहाई पर प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए के चंदौली के सांसद विरेन्द्र सिंह ने कहा कि आजम खान साहब का कद पार्टी मे बहुत बड़ा है वह यूपी के मुस्लिम समुदाय के बहुत बड़े चेहरे हैं। आज हम समाजवादी साथियों के लिए खुशी का दिन है। आने वाले समय मे हम सभी को उम्मीद है कि उन्हे न्याय मिलेगा एवं सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सांसद विरेन्द्र सिंह, जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी, जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट, पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, बुनकर नेता अनवारुल हक अंसारी, उमेश यादव, राहुल बरनवाल, सुनील यादव, रिजवान अंसारी एवं दिनेश यादव आदि लोग उपस्थित थे।