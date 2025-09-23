Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में नगर के 12 स्थानों पर होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, तालाब-कुंड चिन्हित

    By Mukesh Chandra Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:45 PM (IST)

    वाराणसी के नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने नवरात्रि में मंदिरों के आसपास सफाई और कीटनाशक छिड़काव के निर्देश दिए। उन्होंने मूर्ति विसर्जन के लिए तालाबों और कुंडों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती के आदेश दिए। रामनगर की प्रतिमाओं का विसर्जन बलुआघाट वरुणापार की खड़गपुर तालाब और भेलूपुर की विश्व सुंदरी पुल पर होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    वाराणसी में नगर के 12 स्थानों पर होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मंगलवार को सभी नवदुर्गा मंदिरों में विशेष व्यवस्था तथा मूर्ति विसर्जन के लिए तालाबों व कुंडों पर व्यवस्था के दृष्टिगत अनुपालन कराए जाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर क्षेत्र में पड़ने वाले सभी नवदुर्गा मंदिरों जिसमें मां शैलपुत्री देवी, मां ब्रम्हचारिणी देवी, मां चंद्रघंटा देवी, मा. कुष्मांडा देवी, मां स्कन्दमाता देवी, मां कात्यानी देवी, मां कालरात्रि देवी, मां महागौरी देवी तथा मां सिद्धिदात्रि देवी मंदिर के आस-पास उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने, शत प्रतिशत स्ट्रीट लाइट जलती रहे।

    निगम के सभी आठ जोनों में होने वाले मूर्ति विसर्जन कुंडाें एवं तालाबों पर नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनसभी कुंडों तालाबों पर क्षेत्रीय सहायक अभियंता, अवर अभियंता तथा राजस्व निरीक्षकों की तैनाती की गई है। प्रतिमाओं को सकुशल विसर्जन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। नगर आयुक्त द्वारा सभी जोनल अधिकारियों को नियमित रूप से पर्यवेक्षण करने एवं पंडाल संचालकों से सामान्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

    यहां होगा मूर्तियों का विसर्जन :

    - रामनगर के सभी प्रतिमाओं का विसर्जन रामनगर के बलुआघाट पर की जाएंगी।

    - वरुणापार जोन की सभी प्रतिमाओं का विसर्जन खड़गपुर तालाब (वार्ड गनेशपुर) में स्थित तालाब में।

    - ऋषि मांडवी जोन के सभी प्रतिमाओं का रेवागीर पोखरा तथा विश्व सुंदरी पुल के पास।

    - भेलूपुर जोन में स्थापित प्रतिमाओं विश्व सुंदरी पुल, जलकल परिसर, चितईपुर कुंड में।

    - आदमपुर जोन की प्रतिमाएं क्रमशः धनेसरा तालाब, मछोदरी पार्क कुंड तथा डोमरी पुल के नीचे।

    - दशाश्वमेध जोन की प्रतिमाएं लक्ष्मीकुंड में विसर्जित की जाएंगी।

    - कोतवाली जोन की प्रतिमाएं मंदाकिनी कुंड कंपनी गार्डेन में विसर्जित जाएंगी।

    - सारनाथ जोन की प्रतिमाएं मवैया पोखरा, मवैया पुराना आरटीओ तिराहा के पास विसर्जित की जाएंगी।