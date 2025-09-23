वाराणसी के लल्लापुरा में बिना अनुमति ‘I Love Muhammad’ पोस्टर लेकर निकला जुलूस, मुकदमा दर्ज
सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा में बिना अनुमति के जुलूस निकालने का मामला सामने आया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है क्योंकि यह जुलूस बिना किसी पूर्व अनुमति के निकाला गया था। पुलिस वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान करने में जुटी है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा में बिना अनुमति के पोस्टर और म्यूजिक सिस्टम लेकर जुलूस निकालने वाले समुदाय विशेष के लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना के बाद लल्लापुरा चौकी प्रभारी प्रशांत शिवहरे ने सिगरा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 299 और 196 के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई है।
लल्लापुरा में बिना अनुमति ‘I Love Muhammad’ पोस्टर लेकर अचानक भीड़ के साथ निकला जुलूस कौतूहल का विषय बन गया। इस संबंध में वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद जांच में जुलूस निकालने की घटना सही पाए जाने के बाद पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस अब जुलूस निकालने वालों सहित जुलूस में शामिल लोगों की शिनाख्त में जुटी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह जुलूस बिना किसी पूर्व अनुमति के आयोजित किया गया था, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। वीडियो में दिखाया गया है कि लोग धार्मिक नारे लगाते हुए जुलूस निकाल रहे थे, जो कि कानून के खिलाफ है। इस प्रकार की गतिविधियों से समाज में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है।
सिगरा पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी लोग इस घटना में शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा मिले।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियों से क्षेत्र में शांति भंग होती है और समाज में विभाजन की भावना बढ़ती है। इसलिए, प्रशासन को चाहिए कि वह इस प्रकार की घटनाओं पर कड़ी नजर रखे और समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करे।
घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस या प्रदर्शन करना कानून के खिलाफ है। प्रशासन ने सभी समुदायों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार की गतिविधियों को आयोजित करने से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।
इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों को भी इस बात की जानकारी दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सिगरा क्षेत्र में हुई इस प्रकार की घटना ने न केवल कानून व्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि समाज में अस्थिरता भी यह घटना पैदा कर सकती थी। लिहाजा त्योहारी सीजन में पुलिस भी कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही है। समाज में शांति और सद्भाव के लिए पुलिस ने कार्रवाई को आधार बनाया है।
पुलिस ने बताया कि 22.09.25 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X के माध्यम से सूचना मिली कि लल्लापुरा चौकी क्षेत्र थाना सिगरा में लगभग 15- 20 नाबालिग बच्चों के द्वारा ( I Love Muhammad ) का बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला जा रहा है जिसके संबंध में उनके पास कोई भी अनुमति नहीं है। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिसमें शामिल लोगों को चिन्हित करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।