वाराणसी में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी विचारधारा से प्रेरित होकर कांग्रेस में हुए शामिल
वाराणसी में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के अब तक प्रांतीय उपाध्यक्ष रमाशंकर पटेल और पूर्व महानगर अध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राजेश तिवारी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ जिसमें उन्होंने कांग्रेस को देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी बताया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला कैंप कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में आप पार्टी के प्रांतीय उपाध्यक्ष रमाशंकर पटेल एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय ने अपने कई सम्मानित पदाधिकारियों और सहयोगियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। यह सदस्यता राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी श्री राजेश तिवारी जी के नेतृत्व में संपन्न हुई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से की। सदस्यता ग्रहण कराते हुए राजेश तिवारी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदर्श और संघर्ष की वह धारा है जिसने देश को आज़ादी दिलाई और संविधान प्रदान किया। आज जो साथी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वे इसी विचारधारा से प्रेरित होकर जनता की सेवा करने आए हैं।
उन्होंने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हर कदम पर इनके साथ खड़ी रहेगी। नए साथियों का जुड़ना कांग्रेस की ताकत को दोगुना करेगा। हम सब मिलकर संगठन को मज़बूत करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उन्होंने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकारों पर आरोप लगाया कि वे जनता की समस्याओं से पूरी तरह बेखबर हैं।
महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और नौजवानों की बदहाली, शिक्षा और स्वास्थ्य की लचर स्थिति जनता को त्रस्त कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है जो संवैधानिक मूल्यों, भाईचारे और न्याय की रक्षा कर सकती है। आने वाले समय में कांग्रेस कार्यकर्ता जनआंदोलन की धार को और तीखा करेंगे।
कांग्रेस पार्टी के नव–सदस्य बनने पर रमाशंकर पटेल और अखिलेश पाण्डेय ने कहा कि हमने कांग्रेस परिवार से जुड़कर एक नई ऊर्जा महसूस की है। कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने सदैव देश की एकता, अखंडता और सामाजिक न्याय की रक्षा की है। हम सब संकल्प लेते हैं कि जनता की सेवा और संगठन को मज़बूत करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और कांग्रेस के परचम को बुलंदी पर ले जाएंगे।
उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, अनिल श्रीवास्तव, रमा शंकर पटेल, प्रो अखिलेश पाण्डेय, कमला प्रसाद, सुभाष वर्मा, आसिफ अहमद, रकीब, डाक्टर रामजी, मो यासीन, डाक्टर संजय सिंह, सुनील तिवारी, पीयूष श्रीवास्तव, रोहित मौर्य, प्रेम यादव आदि उपस्थित रहे।
