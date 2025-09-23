मऊ कोतवाली क्षेत्र में यूनियन बैंक में लूट, बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उड़ाए 55 हजार रुपये

उत्तर प्रदेश के कोतवाली क्षेत्र के चक जाफरी गाँव में यूनियन बैंक की लघु शाखा में दो बदमाशों ने संचालक अखिलेश को तमंचा दिखाकर 55000 रुपये लूट लिए। अखिलेश बैंक में अकेले थे जब यह घटना हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

जागरण संवाददाता, मऊ। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चक जाफरी में स्थित यूनियन बैंक की लघु शाखा में मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे बाइक पर सवार दो बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम द‍िया है। बदमाशों ने लघु शाखा के संचालक अखिलेश को तमंचा दिखाकर लगभग 55,000 रुपये की नगद राशि लूट ली। यह घटना उस समय हुई जब संचालक बैंक में अकेले थे और बदमाशों ने अचानक हमला किया।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इस लूट की घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

संचालक ने बताया कि बदमाशों ने उन्हें धमकी दी और तमंचा लगाकर पैसे मांगने लगे। बदमाशों ने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे लेकर भागने में सफलता प्राप्त की और मौके से फरार भी हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, और पुलिस को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही बदमाशों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।