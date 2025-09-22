Varanasi top 10 news today सोमवार को जहां बेंगलुरू से एअर इंड‍िया एक्‍सप्रेस के व‍िमान में काकप‍िट में घुसने की कोश‍िश करने वाले नौ बेंगलुरू के यात्र‍ियों को लेकर चर्चा रही तो वहीं नवरात्र के पहले द‍िन के आयोजनों के साथ ही कम हुई जीएसटी को लेकर भी शहर में चर्चा बनी रही।

व‍िमान अपहरण की आशंका में पायलट ने नहीं खोला काकप‍िट का गेट, वाराणसी में CISF ने नौ यात्र‍ियों को पकड़ा, कॉकपिट का गेट केब‍िन क्रू ने खोलने से रोका तो कर द‍िया हंगामा, कॉकपिट में एंट्री का वह सुरक्षा कोड ज‍िसपर मची अफरातफरी आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। वहीं वाराणसी में कचहरी तो खुली लेकि‍न कार्रवाई की आशंका के चलते बैठकों का दौर भी रहा जारी, वाराणसी में देव दीपावली के भव्य आयोजन से पर्यावरण का भी द‍िया जाएगा संदेश, GST छूट का लाभ न दे कारोबारी तो करें 1915 नंबर पर श‍िकायत, शारदीय नवरात्र में महादेव की नगरी में विराजीं मां आदिशक्ति आद‍ि खबरों पर पाठकों की नजर बनी रही।

वहीं पूर्वांचल में सोनभद्र के मुक्खाफाल में पिकनिक मनाने गए चार युवक बहे, V-Mart कैरी बैग ग्राहकों को भीतर नहीं ले जाने देता, लगा जुर्माना और मीरजापुर में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल जैसी खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।