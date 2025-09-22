Varanasi Top 10 News 22 September : विमान काकपिट में घुसने की कोशिश, मुक्खाफाल में चार युवक बहे और विराजीं मां आदिशक्ति सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
Varanasi top 10 news today सोमवार को जहां बेंगलुरू से एअर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में काकपिट में घुसने की कोशिश करने वाले नौ बेंगलुरू के यात्रियों को लेकर चर्चा रही तो वहीं नवरात्र के पहले दिन के आयोजनों के साथ ही कम हुई जीएसटी को लेकर भी शहर में चर्चा बनी रही।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी में सोमवार को जहां बेंगलुरू से एअर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में काकपिट में घुसने की कोशिश करने वाले नौ बेंगलुरू के यात्रियों को लेकर चर्चा रही तो वहीं नवरात्र के पहले दिन के आयोजनों के साथ ही कम हुई जीएसटी को लेकर भी शहर में चर्चा का दौर देर रात तक बना रहा।
विमान अपहरण की आशंका में पायलट ने नहीं खोला काकपिट का गेट, वाराणसी में CISF ने नौ यात्रियों को पकड़ा, कॉकपिट का गेट केबिन क्रू ने खोलने से रोका तो कर दिया हंगामा, कॉकपिट में एंट्री का वह सुरक्षा कोड जिसपर मची अफरातफरी आदि खबरें चर्चा में रहीं। वहीं वाराणसी में कचहरी तो खुली लेकिन कार्रवाई की आशंका के चलते बैठकों का दौर भी रहा जारी, वाराणसी में देव दीपावली के भव्य आयोजन से पर्यावरण का भी दिया जाएगा संदेश, GST छूट का लाभ न दे कारोबारी तो करें 1915 नंबर पर शिकायत, शारदीय नवरात्र में महादेव की नगरी में विराजीं मां आदिशक्ति आदि खबरों पर पाठकों की नजर बनी रही।
वहीं पूर्वांचल में सोनभद्र के मुक्खाफाल में पिकनिक मनाने गए चार युवक बहे, V-Mart कैरी बैग ग्राहकों को भीतर नहीं ले जाने देता, लगा जुर्माना और मीरजापुर में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल जैसी खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।
क्लिक करके पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें -
- वाराणसी : एक दुस्साहसपूर्ण घटना में सोमवार को एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक यात्री ने बेंगलुरु-वाराणसी उड़ान IX-1086 के दौरान विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। लेकिन अपहरण के डर से कैप्टन ने भीतर से दरवाजा नहीं खोला। वाराणसी में विमान लैंड करने के बाद सीआईएसएफ उस यात्री सहित उसके साथ यात्रा कर रहे अन्य आठ यात्रियों से बंद कमरे में गहन पूछताछ की।
एक क्लिक में पढ़ें पहली खबर : Air India Express विमान अपहरण की आशंका में पायलट ने नहीं खोला काकपिट का गेट, वाराणसी में CISF ने नौ यात्रियों को पकड़ा
- वाराणसी : बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स-1086 में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ यात्रियों ने कॉकपिट का गेट खोलने का प्रयास किया। यह घटना तब हुई जब विमान में बैठे नौ युवकों के समूह में से कुछ ने कॉकपिट के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जब केबिन क्रू ने उन्हें रोका, तो वे हंगामा करने लगे, जिससे अन्य यात्री घबरा गए।
एक क्लिक में पढ़ें दूसरी खबर : विमान हवा में था, कॉकपिट का गेट केबिन क्रू ने खोलने से रोका तो कर दिया हंगामा, सभी पकड़े गए
- वाराणसी : बेंगलुरु से वाराणसी की उड़ान संख्या-IX-1086 के पायलट, सिद्धार्थ शर्मा द्वारा एटीसी को एक महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हुआ। इस संदेश में बताया गया कि एक यात्री, मणि, जो कि नौ यात्रियों के समूह में था, ने कॉकपिट दरवाजे के सुरक्षा कोड को दबा दिया। इसी वजह से विमान के उतरते ही सीआइएसएफ ही नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ गए। दरअसल भीतर एंट्री के लिए पासकोड होता है जो क्रू मेम्बर को ही पता होता है। लेकिन, पासकोड दबाने के बाद भी अंदर से पायलट की अनुमति के बाद ही दरवाजा खुलता है।
एक क्लिक में पढ़ें तीसरी खबर : विमान के कॉकपिट में एंट्री का वह सुरक्षा कोड जिसे दबाने से वाराणसी एयरपोर्ट पर मची अफरातफरी
- वाराणसी : वकीलों और पुलिस के बीच विगत सप्ताह से जारी विवाद को सुलझाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सोमवार को कचहरी खुलने पर यहां का माहौल तनावमुक्त नजर आया। वकील अब अपने-अपने कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं। रविवार को जिला और पुलिस प्रशासन के साथ बार एसोसिएशन द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति ने पांच सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कचहरी के वकीलों को दी जाएगी। इसके लिए समिति के सदस्य एक और बैठक करेंगे।
एक क्लिक में पढ़ें चौथी खबर : वाराणसी में कचहरी तो खुली लेकिन कार्रवाई की आशंका के चलते बैठकों का दौर भी रहा जारी
- वाराणसी : प्रशासन देव दीपावली को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गया है। प्रांतीय मेला के रूप में घोषित देव दीपावली पांच नवंबर को मनाई जाएगी। इस पर गंगा घाटों को 10.10 लाख से अधिक दीपों से रोशन किए जाने की योजना है। इनमें से करीब एक लाख दीप गाय के गोबर से बने होंगे जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बार की देव दीपावली के आयोजन में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही आयोजन का फैसला लिया गया है। इसके लिए ग्रीन पटाखे, लेजर लाइट ही नहीं बल्कि दीयों को भी गोबर से निर्मित कराने की तैयारी है।
एक क्लिक में पढ़ें पांचवीं खबर : वाराणसी में देव दीपावली के भव्य आयोजन से पर्यावरण का भी दिया जाएगा संदेश
- वाराणसी : नवरात्र और जीएसटी की नई दर लागू होने के पहले दिन सोमवार को व्यापार में बेहतरीन शुरूआत देखने को मिली। इस अवसर पर व्यापारियों, ग्राहकों और विभाग के समक्ष कई चुनौतियाँ भी उपस्थित हुईं। राज्यकर विभाग ने सभी से अपील की है कि जब भी वे सामान खरीदें, तो दुकानदार से पक्का बिल अवश्य लें। पक्का बिल होने पर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा यहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर :, 0124-468899, ई-मेल आइडी : helpdesk@gst.gov.in, टोल फ्री नंबर : 1915
एक क्लिक में पढ़ें छठवीं खबर : GST छूट का लाभ न दे कारोबारी तो करें 1915 नंबर पर शिकायत, सुबूत के तौर पर पक्का बिल जरूर साथ रखें
- वाराणसी : काशी के पुराधिपति भगवान विश्वनाथ महादेव की नगरी में सोमवार से मां शक्ति की उपासना का पावन काल आरंभ हो गया है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को शारदीय नवरात्र के पहले दिन घर-घर में कलश स्थापित किए गए और मां का आह्वान किया गया। भक्तों ने षोडशोपचार पूजन किया, जिसमें ‘या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता, नम: तस्यै-नम: तस्यै, नम: तस्यै नमो नम:’ मंत्र का जाप करते हुए सप्तशती के स्वर चारों ओर गूंज उठे। इसके साथ ही देवी आराधना, साधना और उपासना के दस दिवसीय विविध अनुष्ठान का आरंभ हुआ।
एक क्लिक में पढ़ें सातवीं खबर : शारदीय नवरात्र में महादेव की नगरी में विराजीं मां आदिशक्ति, गूंजे दुर्गा सप्तशती के स्वर
- सोनभद्र: रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बिरधी गांव से रविवार की रात मुक्खाफाल पिकनिक मनाने गए चार युवक पैर फिसलने के कारण पानी में बह गए। इस घटना में से दो युवक, शिवम पटेल और विशाल, सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि राहुल पटेल और इंद्रजीत का सोमवार की सुबह तक कोई पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस के साथ ही चारों युवकों के स्वजन भी पहुंच गए हैं। उनकी तलाश जारी है। यह घटना देर रात लगभग 11 बजे हुई, जब पिकनिक मनाने गए युवक नदी के किनारे थे। बचे हुए युवकों ने अपने परिवार वालों को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद से ही सभी की खोजबीन शुरू कर दी गई।
एक क्लिक में पढ़ें आठवीं खबर : सोनभद्र के मुक्खाफाल में पिकनिक मनाने गए चार युवक बहे, दो की तलाश जारी, देखें वीडियो...
- जौनपुर : उपभोक्ता से कैरी बैग के सात रुपये अतिरिक्त लेना वी मार्ट शापिंग माल के मैनेजर को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, सदस्य गीता ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के परिवाद पर शहर के बदलापुर पड़ाव स्थित वी-मार्ट के मैनेजर को दोषी पाया। आदेश दिया कि उपभोक्ता को निर्णय के एक माह के भीतर कैरी बैग की कीमत सात रुपये के अलावा मानसिक पीड़ा के 1,500 व परिवाद व्यय के लिए 1,500 रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें।
एक क्लिक में पढ़ें नौवीं खबर : V-Mart कैरी बैग ग्राहकों को भीतर नहीं ले जाने देता, ताकि ग्राहकों से कैरी बैग का अतिरिक्त शुल्क ले सके, लगा जुर्माना
- मीरजापुर : विकासखंड कोन के मझिगवां गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में सोमवार की सुबह छोटे-छोटे बच्चों द्वारा झाड़ू लगवाने और दरी साफ कराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो में आंगनबाड़ी केंद्र में नियुक्त आंगनवाड़ी सहायिका और सफाई कर्मी कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का उद्देश्य छोटे बच्चों को शिक्षा और देखभाल प्रदान करना है। इस केंद्र में बच्चों को शिक्षा देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति की गई है।
एक क्लिक में पढ़ें दसवीं खबर : आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल, सीडीपीओ ने कहा अनैतिक कार्य है
