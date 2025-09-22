शारदीय नवरात्र में महादेव की नगरी में विराजीं मां आदिशक्ति, गूंजे दुर्गा सप्तशती के स्वर

शारदीय नवरात्र के पहले दिन काशी में मां आदिशक्ति की आराधना शुरू हो गई। घरों में कलश स्थापना की गई और मां का आह्वान किया गया। भक्तों ने षोडशोपचार पूजन किया और सप्तशती के स्वर गूंजे। मंदिरों में मां शैलपुत्री देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के पुराधिपति भगवान विश्वनाथ महादेव की नगरी में सोमवार से मां शक्ति की उपासना का पावन काल आरंभ हो गया है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को शारदीय नवरात्र के पहले दिन घर-घर में कलश स्थापित किए गए और मां का आह्वान किया गया।

भक्तों ने षोडशोपचार पूजन किया, जिसमें ‘या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता, नम: तस्यै-नम: तस्यै, नम: तस्यै नमो नम:’ मंत्र का जाप करते हुए सप्तशती के स्वर चारों ओर गूंज उठे। इसके साथ ही देवी आराधना, साधना और उपासना के दस दिवसीय विविध अनुष्ठान का आरंभ हुआ।

भक्तों ने लंबी कतारों में लगकर मां के दर्शन किए, और प्रात:काल से लेकर देर रात तक मंदिरों में मां का जयकारा गूंजता रहा। भोर में महाआरती के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए। आबाल-वृद्ध स्त्री-पुरुष भक्तों ने कतारबद्ध होकर मां को गुड़हल पुष्प, नारियल, चुनरी, सिंदूर और सुहाग के सामान चढ़ाए। इसके साथ ही लौंग, इलायची, तांबूल, मेवे आदि का भोग अर्पित किया और सुगंधित धूप-दीप जलाकर दर्शन पूजन किया।