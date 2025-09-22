Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में कचहरी तो खुली लेकि‍न कार्रवाई की आशंका के चलते बैठकों का दौर भी रहा जारी

    By devendra n. singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:26 PM (IST)

    वाराणसी में कचहरी खुल गई है और कामकाज शुरू हो गया है। वकील-पुलिस विवाद को सुलझाने के प्रयासों का असर दिखा। जिला और पुलिस प्रशासन के साथ बार एसोसिएशन की बैठक में पांच सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने मजिस्ट्रियल जांच का आश्वासन दिया है। वकीलों के खिलाफ मुकदमों में जांच रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई होगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    वाराणसी में कचहरी खुल गई है और कामकाज शुरू हो गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। वकीलों और पुलिस के बीच व‍िगत सप्‍ताह से जारी विवाद को सुलझाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सोमवार को कचहरी खुलने पर यहां का माहौल तनावमुक्त नजर आया। वकील अब अपने-अपने कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को जिला और पुलिस प्रशासन के साथ बार एसोसिएशन द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति ने पांच सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कचहरी के वकीलों को दी जाएगी। इसके लिए समिति के सदस्य एक और बैठक करेंगे। हालांक‍ि आशंकाओं के बीच आपसी बैठकों का दौर सुबह से ही चलता रहा। 

    यह भी पढ़ें एअर इंडिया एक्सप्रेस यात्री ने बेंगलुरु-वाराणसी उड़ान के दौरान कॉकपिट का दरवाजा खोलने का क‍िया प्रयास, अपहरण की आशंका से दहशत

    सेंट्रल बार के अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे और बनारस बार के अध्यक्ष सतीश तिवारी के अनुसार, बैठक में रखी गई सभी मांगों पर पुलिस और जिला प्रशासन ने अपनी सहमति दी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कचहरी परिसर में दारोगा के साथ हुई मारपीट की घटना और बड़ागांव थाने में वकील मोहित सिंह के साथ हुई घटना की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। इसके अलावा, रथयात्रा चौराहे पर वकील शिव प्रताप सिंह के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई (क्रास मुकदमा दर्ज) नहीं की जाएगी। कचहरी में वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    आम सभा की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद वकीलों को सभी निर्णयों से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इसी क्रम में रविवार को जिला और पुलिस प्रशासन के साथ बार एसोसिएशन की ओर से बनाई गई 11 सदस्यीय समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति ने अपने पांच सूत्रीय मांग पत्र को प्रस्तुत किया।

    यह भी पढ़ेंसोनभद्र के मुक्खाफाल में पिकनिक मनाने गए चार युवक बहे, दो की तलाश जारी, देखें वीड‍ियो...

    कचहरी में वकीलों के कामकाज में सुधार के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वकीलों और पुलिस के बीच संवाद स्थापित करने से न केवल विवादों का समाधान होगा, बल्कि कचहरी का माहौल भी सामान्य होगा।

    इस प्रकार, वकील और पुलिस के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए यह प्रयास जारी रहेगा। वकीलों की मांगों पर प्रशासन की सहमति से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद और सहयोग की आवश्यकता है। कचहरी में कामकाज की स्थिति में सुधार से वकीलों के कार्य में तेजी आएगी और न्यायालयीन प्रक्रिया में भी सुगमता आएगी। इस दिशा में उठाए गए कदम निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देंगे।

    यह भी पढ़ेंवाराणसी में वकील-पुलिस विवाद पर बैठक खत्‍म, मामले की होगी मजि‍स्‍ट्रि‍यल जांच, इन ब‍िंदुओं पर बनी सहमत‍ि