वाराणसी में कचहरी खुल गई है और कामकाज शुरू हो गया है। वकील-पुलिस विवाद को सुलझाने के प्रयासों का असर दिखा। जिला और पुलिस प्रशासन के साथ बार एसोसिएशन की बैठक में पांच सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने मजिस्ट्रियल जांच का आश्वासन दिया है। वकीलों के खिलाफ मुकदमों में जांच रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई होगी।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वकीलों और पुलिस के बीच व‍िगत सप्‍ताह से जारी विवाद को सुलझाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सोमवार को कचहरी खुलने पर यहां का माहौल तनावमुक्त नजर आया। वकील अब अपने-अपने कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं।

रविवार को जिला और पुलिस प्रशासन के साथ बार एसोसिएशन द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति ने पांच सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कचहरी के वकीलों को दी जाएगी। इसके लिए समिति के सदस्य एक और बैठक करेंगे। हालांक‍ि आशंकाओं के बीच आपसी बैठकों का दौर सुबह से ही चलता रहा।