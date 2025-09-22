Language
    सोनभद्र के मुक्खाफाल में पिकनिक मनाने गए चार युवक बहे, दो की तलाश जारी, देखें वीड‍ियो...

    By Arvind Tiwari Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:58 AM (IST)

    सोनभद्र के मुक्खाफाल में पिकनिक मनाने गए चार युवक पैर फिसलने से नदी में बह गए। शिवम पटेल और विशाल नामक दो युवक सुरक्षित हैं जबकि राहुल पटेल और इंद्रजीत की तलाश जारी है। घटना रात लगभग 11 बजे हुई। जानकारी होने के बाद पुलिस और प्रशासन बचाव कार्य में जुटे हैं।

    परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। स्था

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बिरधी गांव से रविवार की रात मुक्खाफाल पिकनिक मनाने गए चार युवक पैर फिसलने के कारण पानी में बह गए। इस घटना में से दो युवक, शिवम पटेल और विशाल, सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि राहुल पटेल और इंद्रजीत का सोमवार की सुबह तक कोई पता नहीं चल सका है।

    घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस के साथ ही चारों युवकों के स्वजन भी पहुंच गए हैं। उनकी तलाश जारी है। यह घटना देर रात लगभग 11 बजे हुई, जब पिकनिक मनाने गए युवक नदी के किनारे थे। बचे हुए युवकों ने अपने परिवार वालों को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद से ही सभी की खोजबीन शुरू कर दी गई।

    स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने बचाव कार्य में तेजी लाते हुए फााल के आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन शुरू की है। बहे हुए युवकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को खोजा जाए।

    मुक्खाफाल क्षेत्र में यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना हुई हो। इससे पहले भी कई बार स्थानीय लोग नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए हैं, लेकिन सुरक्षा के अभाव में ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नदी के किनारे सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

    देखें वीड‍ियो :

    पुलिस ने बताया कि बहे हुए युवकों की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम भी बुला ली गई है। इसके अलावा, स्थानीय लोगों को भी खोजबीन में शामिल किया गया है। सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहुल और इंद्रजीत को सुरक्षित निकाला जा सके।

    इस घटना ने क्षेत्र में एक बार फिर से सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है। स्थानीय प्रशासन के ल‍िए रात से सुबह तक चले प्रयास में युवकों को तलाश न पाना सबसे बड़ी नाकामी के रूप में सामने आई है। हालांक‍ि प्रशासन ने बताया क‍ि पिकनिक मनाने जाने वाले लोगों को सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा जाता है। इसके बाद भी गुपचुप लोग पानी में उतर जाते हैं। 

    हालांक‍ि सोमवार दोपहर 12 बजे तक फाल में बहे युवकों का कोई पता नहीं चल सका है। सभी की नजरें अब प्रशासन के प्रयासों की ओर लगी हुई हैं, जो जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहा है। इस घटना ने सभी को एक बार फिर से यह याद दिलाया है कि जल स्रोतों के पास जाने में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वहीं प्रशासन की ओर से भी सतर्कता के प्रयासों को और गत‍ि देने की आवश्‍यता भी स्‍थानीय नागर‍िक जता रहे हैं। 