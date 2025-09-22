Language
    Air India Express व‍िमान अपहरण की आशंका में पायलट ने नहीं खोला काकप‍िट का गेट, वाराणसी में CISF ने नौ यात्र‍ियों को पकड़ा

    By Naushad khan Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:08 PM (IST)

    वाराणसी में एअर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु-वाराणसी उड़ान में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। यात्री ने सही पासकोड भी डाला पर कैप्टन ने अपहरण के डर से दरवाजा नहीं खोला। विमान में सवार सभी यात्रियों को सीआइएसएफ को सौंप दिया गया। घटना के बाद विमान को वाराणसी हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया।

    व‍िमान अधिकारियों ने कहा कि ऐसी घटनाएं विमानन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। एक दुस्‍साहसपूर्ण घटना में सोमवार को एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक यात्री ने बेंगलुरु-वाराणसी उड़ान IX-1086 के दौरान विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। लेकिन अपहरण के डर से कैप्टन ने भीतर से दरवाजा नहीं खोला। वाराणसी में व‍िमान लैंड करने के बाद सीआईएसएफ  उस यात्री सह‍ित उसके साथ यात्रा कर रहे अन्‍य आठ यात्र‍ियों से बंद कमरे में गहन पूछताछ की।

    वीड‍ियो में जानें पूरा प्रकरण 

    बाबतपुर चौकी इंचार्ज सत्यजीत सिंह ने बताया क‍ि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि नौ दोस्तों का ग्रुप काशी में मंदिर दर्शन के लिए आ रहा था। सभी टैक्सी ड्राइवर हैं, यह एक ट्रैवल एजेंसी की कारें चलाते हैं। सभी ने बनारस घूमने का टूर पैकेज लिया था। ये सब पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहे थे। बाथरूम के बगल में कॉकपिट के दरवाजे का बटन था। मनि.आर.ने बाथरूम का समझकर कॉकपिट का बटन दबा दिया।

    क्रू मेंबर ने रोकने की कोशिश की, तो अंदर जाने की जिद करने लगा। इस पर उसके साथियों ने भी भीतर जाने को लेकर सपोर्ट किया। पुलिस का कहना है कि अभी तक तलाशी में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। वाराणसी पुलिस ने कहा- कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, पूछताछ जारी है। अधिकारियों का निर्देश मिलने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा।

    एयरपोर्ट के भीतर ही आरोप‍ित सभी नौ यात्र‍ियों से गहन पूछताछ जारी है। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट पर इस प्रकरण को लेकर काफी हड़कंप की स्‍थ‍िति‍ बनी रही। हालांक‍ि दोपहर करीब दो बजे तक आरोप‍ित यात्र‍ियों से पूछताछ का क्रम जारी रहा। इस बाबत फूलपुर पुलि‍स ने घटना की पुष्‍ट‍ि करते हुए सीआइएसएफ की ओर से कार्रवाई क‍िए जाने की घटना के बारे में जानकारी साझा की है। वहीं जानकारी होने के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस, आईबी, एसटीएफ, सीआईएसएफ ने आरोप‍ितों से पूछताछ की है।

    बताया गया क‍ि सभी यात्री बेंगलुरू के न‍िवासी हैं और वह वाराणसी दर्शन पूजन के ल‍िए आ रहे थे। हालांक‍ि सर्तकता को देखते हुए वाराणसी एसटीफ की टीम भी पहुंची और पकड़े गए यात्र‍ियों से पूछताछ की। मनि आर. ने दरवाजा खोलने की कोश‍िश की और उसके साथ ही योगेश सी., धनुष आर., श्रीमंथा एस., मणिकांता बी., शिवा कुमार एच., मंजूनाथ एम., सुदीप एनवी. और हर्ष बी. ने हंगामा करना शुरू कर द‍िया।

    बेंगलुरु से वाराणसी की उड़ान संख्या-IX-1086 के पायलट (सिद्धार्थ शर्मा) से एटीसी को एक संदेश प्राप्त हुआ कि एक यात्री, मणि (9 यात्रियों के समूह में) ने कॉकपिट दरवाजे के सुरक्षा कोड को दबाया, जिससे विमान में चालक दल सतर्क हो गया। यात्री ने उसकी हरकत के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि वह पहली बार यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे इसकी जानकारी नहीं थी। चालक दल ने सभी साथी यात्रियों की पहचान की और सूचना के आधार पर व‍िमान के वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही सीआईएसएफ की टीम ने पहले प्रवेश करते हुए सभी यात्रियों को पूछताछ के लिए ह‍िरासत में ले लिया। इसके साथ ही सीआइएसएफ ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया।

    इस घटना के समय वह यात्री आठ अन्य लोगों के साथ विमान में यात्रा कर रहा था। इस दुस्‍साहसपूर्ण घटना के बाद सभी यात्रियों को सीआइएसएफ को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में विमान के एक यात्री ने एक्‍स पर पोस्ट कर पूरी घटना की जानकारी साझा की, जिससे पूरा प्रकरण सामने आया। यात्री ने व‍िमान के पर‍िचालन के संदर्भ में जानकारी भी साझा कर पूरे घटनाक्रम को एक्‍स पर पोस्‍ट क‍िया है। हवा में इस तरह के दुस्‍साहस की वजह से व‍िमान में सवार यात्री दहशत में नजर आए। 

    उड़ान के दौरान जब यह घटना हुई, तब विमान में काफी यात्री सवार थे। यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास करते समय न केवल अपनी जान को खतरे में डाला, बल्कि अन्य यात्रियों की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। घटना के बाद विमान को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

    सीआइएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जांच के दौरान यह पता चला कि यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास करते समय कुछ असामान्य व्यवहार किया था। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं विमानन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होती हैं और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    इस घटना ने एक बार फिर से विमानन सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है। माना जा रहा है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता है। अपेक्षा जताई गई क‍ि व‍िमान यात्रियों को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधियों की सूचना तुरंत अधिकारियों को देनी चाहिए।

    इस घटना के बाद एअर इंडिया की ओर से भी इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। संबंधित यात्री के खिलाफ उचित कार्रवाई जांचोपरांत की जाएगी। इस प्रकार की घटनाएं न केवल विमानन सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, बल्कि यात्रियों के मन में भय और चिंता भी पैदा करती हैं। सभी को मिलकर इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। वहीं सीआइएसएफ की पूछताछ दोपहर में देर तक संबंध‍ित यात्र‍ियों से जारी रही।

    एयर इंडिया एक्सप्रेस ने द‍िया जवाब

    इस घटना के बाबत एएनआइ से एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने बताया क‍ि, "हम वाराणसी के लिए हमारी एक उड़ान पर एक घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों से अवगत हैं, जहां एक यात्री शौचालय की तलाश करते हुए कॉकपिट प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया। हम पुष्टि करते हैं कि मजबूत सुरक्षा और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं और उनसे समझौता नहीं किया गया है। लैंडिंग पर संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई थी और वर्तमान में जांच चल रही है।"

