Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    व‍िमान हवा में था, कॉकपिट का गेट केब‍िन क्रू ने खोलने से रोका तो कर द‍िया हंगामा, सभी पकड़े गए

    By jayprakash pandey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:34 PM (IST)

    बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में कुछ यात्रियों द्वारा कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने पर हड़कंप मच गया। क्रू ने रोका तो हंगामा किया। विमान के वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीआईएसएफ ने नौ यात्रियों को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि शौचालय समझकर कॉकपिट का दरवाजा खोला गया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    कॉकपिट का गेट केब‍िन क्रू ने खोलने से रोका तो कर द‍िया हंगामा।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स-1086 में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ यात्रियों ने कॉकपिट का गेट खोलने का प्रयास किया। यह घटना तब हुई जब विमान में बैठे नौ युवकों के समूह में से कुछ ने कॉकपिट के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जब केबिन क्रू ने उन्हें रोका, तो वे हंगामा करने लगे, जिससे अन्य यात्री घबरा गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीड‍ियो में जानें पूरा प्रकरण

    एयरलाइंस के कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उन्हें फटकार लगाई और वापस अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। इसके बाद विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एयरलाइंस के कर्मियों ने इस घटना की सूचना सीआईएसएफ को दी। इसके बाद मनि आर., योगेश सी., धनुष आर., श्रीमंथा एस., मणिकांता बी., शिवा कुमार एच., मंजूनाथ एम., सुदीप एनवी. और हर्ष बी. आद‍ि विमान यात्री हिरासत में ल‍िए गए हैं।

    यह भी पढ़ें Air India Express व‍िमान अपहरण की आशंका में पायलट ने नहीं खोला काकप‍िट का गेट, वाराणसी में CISF ने नौ यात्र‍ियों को पकड़ा

    अधिकारियों के अनुसार, फ्लाइट सुबह 8:14 बजे बेंगलुरु से उड़ी थी और 10:20 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरी। जैसे ही विमान लैंड हुआ, सीआईएसएफ ने सभी नौ यात्रियों को पकड़ लिया और पूछताछ के लिए फूलपुर थाने की बाबतपुर चौकी को सूचित किया।

    पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि यात्रियों ने शौचालय जाने के लिए कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। गलती से उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, और जब क्रू ने उन्हें रोका, तो वे इसे शौचालय का गेट समझकर शरारत करने लगे। बाबतपुर चौकी प्रभारी सत्यजीत सिंह ने बताया कि अधिकारियों द्वारा पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि विमान में सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मजाक बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें व‍िमान के काकप‍िट को शौचालय समझकर खोलने लगा यात्री, अपहरण की आशंका में बेंगलुरू से वाराणसी तक हड़कंप

    इस घटना ने विमान यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एयरलाइंस की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं न केवल यात्रियों के लिए खतरा पैदा करती हैं, बल्कि एयरलाइंस की प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

    अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की शरारत या मजाक विमान की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

    यह भी पढ़ेंनवरात्र पर कलश स्‍थापना और अनुष्‍ठान पर काशी के ज्योतिषाचार्यों ने बताया सही मुहूर्त, आप भी नोट कर लें