    व‍िमान के काकप‍िट को शौचालय समझकर खोलने लगा यात्री, अपहरण की आशंका में बेंगलुरू से वाराणसी तक हड़कंप

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:08 PM (IST)

    वाराणसी में एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की जिससे विमान अपहरण की आशंका पैदा हो गई। पायलटों ने दरवाजा नहीं खोला और यात्री को प्रवेश करने से रोका। विमान के उतरने के बाद सीआईएसएफ ने यात्री और उसके साथ यात्रा कर रहे आठ अन्य लोगों से पूछताछ की।

    व‍िमान के काकप‍िट को शौचालय समझ खोलने लगा यात्री।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। एअर इंडिया एक्सप्रेस व‍िमान के बीच हवा में होने के दौरान व‍िमान यात्री द्वारा काकप‍िट खोलने की कोश‍िश और पायलट द्वारा अपहरण की आशंका में दरवाजा न खोलने के संबंध में व‍िमान कंपनी की ओर से खबर के बाद स्‍पष्‍टीकरण जारी क‍िया है।  

    वीड‍ियो में जानें पूरा प्रकरण

    इस बाबत एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता की ओर से जारी र‍िपोर्ट में बताया गया है क‍ि, "हम वाराणसी के लिए हमारी एक उड़ान पर एक घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों से अवगत हैं, जहां एक यात्री शौचालय की तलाश करते हुए कॉकपिट प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया। हम पुष्टि करते हैं कि मजबूत सुरक्षा और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं और उनसे समझौता नहीं किया गया है। लैंडिंग पर संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई थी और वर्तमान में जांच चल रही है।"

    दरअल सोमवार को एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक यात्री ने बेंगलुरु-वाराणसी उड़ान IX-1086 के दौरान विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। व‍िमान बेंगलुरू से सुबह आठ बजे उड़कर वाराणसी पहुंचने वाला था। इस दौरान रास्‍ते में एक यात्री काकप‍िट के करीब पहुंंचकर उसे खोलने की कोश‍िश करने लगा। पायलटों को इस बाबत जानकारी हुई तो उन्‍होंने व‍िमान अपहरण की कोश‍िश मानते हुए गेट को भीतर से नहीं खोला और यात्री को क‍िसी भी सूरत में प्रवेश नहीं करने द‍िया। 

    इस दौरान उस यात्री ने प्रयास जारी रखा, लेकिन अपहरण के डर से कैप्टन ने भीतर से दरवाजा नहीं खोला। वाराणसी में व‍िमान लैंड करने के बाद सीआईएसएफ ने उस यात्री सह‍ित उसके साथ आठ अन्‍य यात्रा कर रहे लोगों से बंद कमरे में पूछताछ शुरू की। दोपहर दो बजे तक इस बाबत पूछताछ की जानकारी नहीं म‍िल सकी। बताया जा रहा है क‍ि इस दुस्‍साहसपूर्ण घटना की वजह से सीआइएसएफ की टीम को वाराणसी में पहले ही अलर्ट कर द‍िया गया था। व‍िमान के लैंड होने के बाद वहां से सभी यात्रि‍यों को पूछताछ के ल‍िए पर‍िसर में ही रोक ल‍िया गया।  

    वहीं फूलपुर पुल‍िस ने बताया क‍ि लाल बहादुर शास्‍त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट के भीतर ही आरोप‍ित सभी यात्र‍ियों से गहन पूछताछ जारी है। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट पर इस प्रकरण को लेकर काफी हड़कंप की स्‍थ‍िति‍ बनी रही। हालांक‍ि दोपहर करीब दो बजे तक आरोप‍ित यात्र‍ियों से पूछताछ का क्रम जारी रहा। इस बाबत फूलपुर पुलि‍स ने घटना की पुष्‍ट‍ि करते हुए सीआइएसएफ की ओर से कार्रवाई क‍िए जाने की घटना के बारे में जानकारी साझा की है। 

