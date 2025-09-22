वाराणसी में एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की जिससे विमान अपहरण की आशंका पैदा हो गई। पायलटों ने दरवाजा नहीं खोला और यात्री को प्रवेश करने से रोका। विमान के उतरने के बाद सीआईएसएफ ने यात्री और उसके साथ यात्रा कर रहे आठ अन्य लोगों से पूछताछ की।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। एअर इंडिया एक्सप्रेस व‍िमान के बीच हवा में होने के दौरान व‍िमान यात्री द्वारा काकप‍िट खोलने की कोश‍िश और पायलट द्वारा अपहरण की आशंका में दरवाजा न खोलने के संबंध में व‍िमान कंपनी की ओर से खबर के बाद स्‍पष्‍टीकरण जारी क‍िया है।

वीड‍ियो में जानें पूरा प्रकरण #Varanasi में @AAIVNSAIRPORT लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर, वाराणसी पर एयर इंडिया की फ्लाइट IX-1086 में घटित घटना के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त, गोमती जोन, वैभव बांगर ने पूरी जानकारी दी। pic.twitter.com/QaEpRpsGrl — Abhishek sharma (@officeofabhi) September 22, 2025 इस बाबत एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता की ओर से जारी र‍िपोर्ट में बताया गया है क‍ि, "हम वाराणसी के लिए हमारी एक उड़ान पर एक घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों से अवगत हैं, जहां एक यात्री शौचालय की तलाश करते हुए कॉकपिट प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया। हम पुष्टि करते हैं कि मजबूत सुरक्षा और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं और उनसे समझौता नहीं किया गया है। लैंडिंग पर संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई थी और वर्तमान में जांच चल रही है।"

इस दौरान उस यात्री ने प्रयास जारी रखा, लेकिन अपहरण के डर से कैप्टन ने भीतर से दरवाजा नहीं खोला। वाराणसी में व‍िमान लैंड करने के बाद सीआईएसएफ ने उस यात्री सह‍ित उसके साथ आठ अन्‍य यात्रा कर रहे लोगों से बंद कमरे में पूछताछ शुरू की। दोपहर दो बजे तक इस बाबत पूछताछ की जानकारी नहीं म‍िल सकी। बताया जा रहा है क‍ि इस दुस्‍साहसपूर्ण घटना की वजह से सीआइएसएफ की टीम को वाराणसी में पहले ही अलर्ट कर द‍िया गया था। व‍िमान के लैंड होने के बाद वहां से सभी यात्रि‍यों को पूछताछ के ल‍िए पर‍िसर में ही रोक ल‍िया गया।