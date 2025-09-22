वाराणसी में देव दीपावली की तैयारी जोर शोर से चल रही है। गंगा घाटों को 10.10 लाख दीपों से सजाया जाएगा जिनमें एक लाख गोबर के दीप होंगे। पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है होटल और गेस्ट हाउस बुक हो चुके हैं। गंगा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और चेत सिंह घाट पर लेजर शो होगा।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रशासन देव दीपावली को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गया है। प्रांतीय मेला के रूप में घोषित देव दीपावली पांच नवंबर को मनाई जाएगी। इस पर गंगा घाटों को 10.10 लाख से अधिक दीपों से रोशन किए जाने की योजना है। इनमें से करीब एक लाख दीप गाय के गोबर से बने होंगे जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

इस बार की देव दीपावली के आयोजन में पर्यावरण को ध्‍यान में रखते हुए ही आयोजन का फैसला ल‍िया गया है। इसके ल‍िए ग्रीन पटाखे, लेजर लाइट ही नहीं बल्‍क‍ि दीयों को भी गोबर से न‍िर्म‍ित कराने की तैयारी है। वहीं आयोजन को भी पर्यावरण के अनुकूल रखने के ल‍िए व‍िव‍िध स्‍तर के कार्यक्रमों को गत‍ि देने की तैयारी की जा रही है।