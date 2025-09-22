V-Mart कैरी बैग ग्राहकों को भीतर नहीं ले जाने देता, ताकि ग्राहकों से कैरी बैग का अतिरिक्त शुल्क ले सके, लगा जुर्माना

जौनपुर में वी-मार्ट शापिंग माल ने ग्राहक से कैरी बैग के सात रुपये अधिक लिए जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मैनेजर पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे खरीदारी पर कैरी बैग के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया गया जो अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। उपभोक्ता से कैरी बैग के सात रुपये अतिरिक्त लेना वी मार्ट शापिंग माल के मैनेजर को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, सदस्य गीता ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के परिवाद पर शहर के बदलापुर पड़ाव स्थित वी-मार्ट के मैनेजर को दोषी पाया।

