    साल 2025 में जागरण के पाठकों ने सबसे ज्यादा पढ़ीं ये खबरें, चेक करें पूरी लिस्ट

    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    Year Ender 2025: साल 2025 को खत्म होने में बस चंद घंटों का समय बाकी रह गया है। इस दौरान हम ईयर एंडर के आधार पर आपको पिछले 12 महीनों में जागरण डॉट कॉम ...और पढ़ें

    साल भर चर्चा में रहे है ये टॉपिक (फोटो क्रेडिट- जागरण)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 के 12 महीनों का शानदार सफर कुछ घंटो बाद समाप्त हो जाएगा और हम सब नए साल 2026 का आगमन करेंगे। इस आधार पर आज हम आपके लिए मनोरंजन जगत की उन टॉप खबरों की जानकारी लेकर आए हैं, जिन्हें इस साल प्रत्येक महीने के हिसाब से जागरण डॉट कॉम के मंच पर पाठकों द्वारा सबसे अधिक बार पढ़ा गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह टॉप-12 बॉलीवुड न्यूज कौन सी हैं। 

    जब खलनायक ने चूम लिए थे इस हीरोइन के होंठ

    जनवरी 2025 की शुरुआत मनोरंजन जगत में इमरजेंसी और फतेह जैसी कई बड़ी फिल्मों की रिलीज के साथ हुई। लेकिन इस साल के पहले महीने में हमारे पठाकों ने एक मसालेदार फ्लैशबैक खबर में दिलचस्पी दिखाई, जो अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) से नाता रखती है। उस खबर का सार था- जब खलनायक ने चूम लिए थे इस हीरोइन के होंठ। जनवरी 2025 में बॉलीवुड के इस आर्टिकल को जागरण जॉट कॉम पर 6 लाख से ज्यादा पठाकों ने पढ़ा था। 

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    yearender (5)

    छावा के बाद ड्रामा पीरियड का दबदबा

    साल 2025 का दूसरा महीना फरवरी पूरी तरह से अभिनेता विक्की कौशल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा के नाम रहा था, जिसे 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर छावा का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला था। इस आधार पर जागरण डॉट कॉम पर फरवरी में सबसे अधिक करीब डेढ़ लाख पाठकों ने छावा के बाद आने वाली ड्रामा पीरियड मूवीज के बारे में पढ़ा था।

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    chava

    3 दिन तक चली किसिंग सीन की शूटिंग

    2025 के तीसरे महीने मार्च में एक बार फिर से थ्रोबैक स्टोरी का बोलबाला देखने को मिला था। मार्च में मनोरंजन जगत की सबसे अधिक खबर करिश्मा कपूर और आमिर खान की कल्ट फिल्म राजा हिंदुस्तानी के किसिंग सीन की शूटिंग वाली रही थे, जिसे 3 लाख से ज्यादा पाठकों ने पढ़ा था।

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    karsima

    जाट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

    बॉक्स ऑफिस सेक्शन जागरण डॉट कॉम पर मनोरंजन जगत की तरफ से रीडर का फेवरेट सेक्शन है। फरवरी के बाद अप्रैल में भी बॉक्स ऑफिस कैटेगरी की खबर सनी देओल स्टारर फिल्म जाट का 10वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रही थी, जो करीब 2 लाख पाठकों ने पढ़ी थी। 

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    yearender (4)

    Sholay के 'सांभा' की बड़ी बेटी आज फिल्मी दुनिया में हैं बड़ी स्टार

    2025 का मई का महीना एक फ्लैशबैक स्टोरी के नाम रहा, जिसमें शोले फिल्म में सांभा का किरदार निभाने वाले कलाकार मैक मोहन की बेटी के बारे में जानकारी दी गई थी। बॉलीवुड की इस न्यूज में सांभा की बेटी के बारे में बताया गया था कि वह सिनेमा जगत की कितनी बड़ी स्टार रही है। इस आर्टिकल को 3 लाख 10 हजार से अधिक रीडर्स ने रीड किया था।

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    yearender (3)

    शेफाली जरीवाला की मौत का खुलासा

    जून का महीना पूरी तरह अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के आस्मिक निधन को लेकर चर्चा में रहा था। जागरण डॉट कॉम पर साल के इस छठे महीने में मनोरंजन जगत की सबसे अधिक 3 लाख 38 हजार पाठकों द्वारा पढ़ी खबर शेफाली जरीवाला की मौत का खुलासा रही था। 

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    yearender (2)

    सैयारा की वजह से कर्ज में डूबे अनुपम खेर

    18 जुलाई 2025 को अभिनेता अहान पांडे और अभिनेत्री अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा रिलीज हुई थी। इस मूवी के साथ अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट आई थी और वह सैयारा की सुनामी में उड़ गई। अपनी फिल्म की असफलता पर अनुपम के रिएक्शन वाली खबर हमारे मंच पर जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा 3 लाख 30 हजार से ज्यादा पाठकों द्वारा पढ़ी गई बॉलीवुड न्यूज रही। 

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    saiya

    सैयारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

    जुलाई में रिलीज होने वाली सैयारा का दबदबा साल के 8वें महीने में भी जारी रहा। अगस्त 2025 में मनोरंजन जगत की तरफ से करीब 1 लाख 40 हजार पाठकों ने सैयारा के 23वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पढ़ा था। 

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    yearender (1)

    हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड

    साल 2025 में सितंबर का महीना पूरी तरह से भारतीय क्रिकेटर और मॉडल माहिका शर्मा के रिलेशनशिप के नाम रहा। जॉगरण डॉट कॉम की बॉलीवुड की इस खबर को सितंबर में सवा 4 लाख से ज्यादा पाठकों ने पढ़ा था। 

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    yearender

    ना कजरे की धार एक्ट्रेस का बदला लुक

    फिल्म मोहरा में अभिनेता सुनील शेट्टी की हीरोइन का रोल प्ले करने वाली अभिनेत्री पूनम जवार के लुक की खबर अक्टूबर 2025 में मनोरंजन जगत की मोस्ट रीडेबल खबर रही, जिसे 3 लाख से ज्यादा पाठकों ने पढ़ा था। 

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    10 na kajre

    22 सदस्यों के परिवार के मुखिया थे धर्मेंद्र

    साल 2025 का नवंबर का महीना मनोरंजन जगत के लिए बेहद दर्दनाक रहा। 24 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया था। इस आधार पर उनकी फैमिली डिटेल्स स्टोरी जागरण डॉट कॉम पर खूब चर्चित रही, जिसे 2 लाख 20 से ज्यादा रीडर्स ने पढ़ा था।

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    11dhra

    धुरंधर के नाम रहा दिसंबर

    2025 का आखिरी महीना पूरी तरह से रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के नाम रहा। दिसंबर की टॉप एंटरटेनमेंट न्यूज धुरंधर के कलेक्शन पर अभिनेता अनुपम खेर का शॉकिंग रिएक्शन रहा था, जिसे 1 लाख 71 हजार से अधिक पाठकों ने पढ़ा।

    पूरी खबर यहां पढ़ें-

    12 m

