Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'माता चढ़ गई है क्या?', Dhurandhar देख अनुपम खेर ने दिया रिएक्शन, कहा- 'इसमें देशभक्ति का दिखावा...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:19 AM (IST)

    आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। साढ़े तीन घंटे की फिल्म ने सेलिब्रिटीज को भी अपना दीवाना ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अनुपम खेर ने धुरंधर को लेकर कही ये बात। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी धुरंधर (Dhurandhar) को दर्शकों और क्रिटिक्स के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स से भी काफी तारीफें मिल रही हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म की कहानी को जिस तरह से बड़े पर्द पर दिखाया गया है, उसकी खूब सराहना हो रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर न केवल दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही, बल्कि इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी-खासी कमाई की है। फिल्म देख सेलिब्रिटीज भी सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। हाल ही में अनुपम खेर (Anupam Kher) ने ये मूवी देखी और सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू कर डाला। 

    धुरंधर देख क्या बोले अनुपम खेर?

    एक्स हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में अनुपम ने बताया कि उन्होंने धुरंधर देखते ही रणवीर, अक्षय और आदित्य को कॉल किया। उन्होंने डायलॉग्स और रणवीर की परफॉर्मेंस के बारे में भी राय रखी। अपने वीडियो में अभिनेता कहा, "डायलॉग्स दमदार हैं- घायल हूं इसलिए घातक हूं। रणवीर शानदार हैं। आर माधवन, संजय दत्त हर कोई... अक्षय खन्ना का जवाब नहीं। थिएटर से बाहर निकलते ही मैंने तुरंत अक्षय को फोन किया और उन्होने कहा, 'मैं कल डिटेल में बात करूंगा।' मैंने रणवीर को भी फोन करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन बंद था।"

    अनुपम खेर ने आदित्य धर से कॉल पर कही ये बात

    आदित्य धर के बारे में अनुपम खेर ने कहा, "मैंने आदित्य को कॉल किया और कहा, 'बस करो, कल ही बारामूला देख कर आता हूं। भारत के नजरिए से धुरंधर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। भारत में जो हादसे हुए हैं और पड़ोसी देश का उसमें क्या हाथ था- सब चीजों का बहुत ही खूबसूरत तरह से बुना है। मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहना चाहिए कि नहीं। मैंने फोन पर आदित्य से कहा, 'माता चढ़ गई है क्या? इतनी कमाल की फिल्म बनाई थी।' तो बहुत हंसे वो।"

    यह भी पढ़ें- 'जोकर' कमेंट के बाद नसीरुद्दीन शाह ने मांगी माफी, अनुपम खेर बोले- 'उनमें कड़वाहट है जो दिलीप-राजेश और मुझे...'

    Anupam Kher

    धुरंधर को इस एक्टर ने दिया टाइटल

    अनुपम खेर ने रणवीर सिंह की तारीफों के पुल बांधे। अनुपम ने आगे कहा, "इसमें देशभक्ति का दिखावा भी नहीं है। चुपचाप उन्होंने दिखाया है कि कैसे हमारे IB और RAW डिपार्टमेंट, वे गुमनाम लोग, हमारे देश को एक साथ रखने में हमारी मदद करते हैं। यह शानदार है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएगी। तो आदित्य और धुरंधर की पूरी टीम आप सभी को बधाई! एक दिलचस्प बात यह है कि धुरंधर एक टाइटल था जो असल में सतीश कौशिक का था और मुझे शुरुआत में सतीश को क्रेडिट देखकर बहुत खुशी हुई।"

    यह भी पढ़ें- भांग खाने के बाद 8 घंटे तक हंसता रहा बॉलीवुड एक्टर, मारिजुआना ट्राई करने पर बोला- 'मैं पागल हो गया था'