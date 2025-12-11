'माता चढ़ गई है क्या?', Dhurandhar देख अनुपम खेर ने दिया रिएक्शन, कहा- 'इसमें देशभक्ति का दिखावा...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी धुरंधर (Dhurandhar) को दर्शकों और क्रिटिक्स के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स से भी काफी तारीफें मिल रही हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म की कहानी को जिस तरह से बड़े पर्द पर दिखाया गया है, उसकी खूब सराहना हो रही है।

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर न केवल दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही, बल्कि इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी-खासी कमाई की है। फिल्म देख सेलिब्रिटीज भी सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। हाल ही में अनुपम खेर (Anupam Kher) ने ये मूवी देखी और सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू कर डाला।

धुरंधर देख क्या बोले अनुपम खेर? एक्स हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में अनुपम ने बताया कि उन्होंने धुरंधर देखते ही रणवीर, अक्षय और आदित्य को कॉल किया। उन्होंने डायलॉग्स और रणवीर की परफॉर्मेंस के बारे में भी राय रखी। अपने वीडियो में अभिनेता कहा, "डायलॉग्स दमदार हैं- घायल हूं इसलिए घातक हूं। रणवीर शानदार हैं। आर माधवन, संजय दत्त हर कोई... अक्षय खन्ना का जवाब नहीं। थिएटर से बाहर निकलते ही मैंने तुरंत अक्षय को फोन किया और उन्होने कहा, 'मैं कल डिटेल में बात करूंगा।' मैंने रणवीर को भी फोन करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन बंद था।"