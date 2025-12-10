Dhurandhar Collection Day 6: वीकडे पर भी नहीं थम रहा 'धुरंधर' का कलेक्शन, कमाई में निकली सुपर डुपर हिट

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर (Aditya Dhar) की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है।फिल्म भारत में 2025 की बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में से एक बनकर उभर रही है। जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म ने देशभर में जबरदस्त शुरुआत की और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और निर्देशक आदित्य धर दोनों के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पहले दिन का कलेक्शन दर्ज किया।

बॉक्स ऑफिस पर की थी जबरदस्त शुरुआत फिल्म के कलेक्शन को देखें तो बॉक्स ऑफिस पर धांसू ओपनिंग करने के साथ ही फिल्म ने अभी भी वोपेसबनयाा हुआ है और दमदार कलेक्शन कर रही है। इसके अलावा फिल्म में अक्षय खन्ना के रोल की भी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है जिन्होंने मूवी में रहमान डकैत का किरदार निभाया है। इसके अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, गौरव गेरा, सारा अर्जुन और सौम्याटंडन भी हैं। सारा अर्जुन ने फिल्म में रणवीर के लव कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। धुरंधर अपने दमदार कलेक्शन के साथ छह साल में रणवीर की सबसे बड़ी फिल्म बनने की राह पर है।