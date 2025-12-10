Dhurandhar के बीच नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही रणवीर सिंह की ये 15 साल पुरानी फिल्म, किसिंग सीन से मचा था बवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्मपर आए दिन कोई न कोई फिल्म या सीरीज रिलीज होती रहती है। इसी के हिसाब से फिर दर्शकों की व्यूअरशिप को देखते हुए नेटफ्लिक्स हर हफ्ते टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट लाता है। एक तरफ जहां रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) इस समय बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। वहीं इस बीच उनकी एक 15 साल पुरानी फिल्म अचानक से नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।

टॉप 10 में ट्रेंड कर रही फिल्म इस फिल्म में रणवीर सिंह ने बिट्टू और अनुष्का शर्मा ने श्रुति का किरदार निभाया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म बैंड बाजा बारात की जोकि साल 2010 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह का एक लिप लॉकसीन भी था जिसको लेकर खूब बवाल हुआ था। इस समय नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है। 15 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म नेतब 96 करोड़ कमाए थे।