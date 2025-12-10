Dhurandhar के बीच नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही रणवीर सिंह की ये 15 साल पुरानी फिल्म, किसिंग सीन से मचा था बवाल
रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 15 साल पुरानी फिल्म नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। यह 2010 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें अनुष्क
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्मपर आए दिन कोई न कोई फिल्म या सीरीज रिलीज होती रहती है। इसी के हिसाब से फिर दर्शकों की व्यूअरशिप को देखते हुए नेटफ्लिक्स हर हफ्ते टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट लाता है। एक तरफ जहां रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) इस समय बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। वहीं इस बीच उनकी एक 15 साल पुरानी फिल्म अचानक से नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।
टॉप 10 में ट्रेंड कर रही फिल्म
इस फिल्म में रणवीर सिंह ने बिट्टू और अनुष्का शर्मा ने श्रुति का किरदार निभाया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म बैंड बाजा बारात की जोकि साल 2010 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह का एक लिप लॉकसीन भी था जिसको लेकर खूब बवाल हुआ था। इस समय नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है। 15 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म नेतब 96 करोड़ कमाए थे।
रणवीर को कास्ट नहीं करना चाहते थे करण
बता दें कि रणवीर सिंह इस मूवी के लिए पहली च्वाइस नहीं थे। पहले ये रोलरणबीर कपूर को ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। बाद में कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने डायरेक्टर मनीष शर्मा को उनका नाम सुझाया था। ये भी सच है कि करण जौहर कतई नहीं चाहते थे कि आदित्य चोपड़ा 'बैंड बाजा बारात' में रणवीर सिंह को लीड रोल रहें क्योंकि उन्हें रणवीर से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आदित्य चोपड़ा से साफ-साफ कह दिया था कि वह अपनी फिल्म में रणवीर को न लें। साथ ही उन्होंने फिल्म के फ्लॉप होने की आशंका भी जाहिर की थी। हालांकि लुक टेस्ट में रणवीर सिंह ने डायरेक्टर को प्रूव कर दिया था कि वही बिट्टू हैं।
कहां ली थी एक्टिंग की वर्कशॉप
बता दें कि रणवीर सिंह डेब्यू से पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग वर्कशॉप में गए थे। नवाज कई एक्टर्स को एक्टिंग ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिनमें से एक रणवीर सिंह भी हैं। नवाजुद्दीनसिद्दीकी ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था। उन्होंने कहा था- 'फिल्म बैंड बाजा बारात से कुछ दिन पहले मैंने रणवीर को ट्रेन किया था। मैं वर्कशॉप वाला बन गया था और कहता था- जिसे भी एक्टर बनना है, लॉन्च होना है मैं उनके लिए मौजूद हूं। रणवीर भी मेरी वर्कशॉप में थे।
बता दें कि बहुत जल्द रणवीर सिंह की धुरंधर का पार्ट 2 रिलीज होने वाला है। फैंस मई 2026 में इसे बड़े पर्दे पर देख पाएंगे जिसमें आगे की कहानी दिखाई जाएगी।
