कौन है रहमान डकैत? रणवीर सिंह की Dhurandhar से वायरल अक्षय खन्ना के खौफनाक रोल को देखकर कांप उठेगी रूह
रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) 5 सितंबर को रिलीज हुई है, जिसमें अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने निर्दयी रहमान डक ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) सिनेमाघरों में 5 सिंतबर को रिलीज हो गई है। इस मूवी में अक्षय खन्ना, आर.माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे किरदार नजर आए। अक्षय खन्ना ने फिल्म में निर्दयी रहमान डकैत का किरदार निभाया है।
यह पाकिस्तानी अपराधी सरगना असल में कौन है? फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शक सोशल मीडिया पर इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है पाकिस्तान का नंबर 1 डॉन उजैर जान बलूच जिसके आतंक ने सनसनी मचाई थी।
पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का निभाया है किरदार
रहमान डकैत और उजैर बलूच पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड के कुख्यात नाम हैं, धुरंधर के जरिए आदित्य धर ने उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर बिना किसी हिचकिचाहट के लाने की कोशिश की है। अक्षय खन्ना इस फिल्म में निर्दयी रहमान डकैत के किरदार में नजर आए,जबकि दानिश पंडोर ने उज़ैर बलूच का किरदार निभाया है। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले,दानिश 'कितनी मोहब्बत है' के मिखाइल सिंघानिया और 'एजेंट राघव' में एजेंट राजबीर की भूमिका में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 'छावा', 'सेक्रेड गेम्स', '36 डेज़', '1920: हॉरर्स ऑफ़ द हार्ट' और अन्य फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।
कौन है उजैर बलूच?
11 जनवरी, 1970 को कराची के लयारी में जन्मे उजैर बलूच ट्रांसपोर्टर फैज मुहम्मद के बेटे हैं। उजैर ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। लेकिन, 2003 में उनके पिता की मृत्यु के बाद, लयारी के ड्रग माफिया हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू ने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। इसके बाद, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए, वह अपने चचेरे भाई रहमान डकैत के गिरोह में शामिल हो गया।
कौन है अब्दुल रहमान बलूच?
सरदार अब्दुल रहमान बलूच उर्फ रहमान डकैत कराची के ल्यारी इलाके में रहने वाला एक पाकिस्तानी गैंगस्टर था, जिसने पीपुल्स अमन कमेटी का गठन किया था। कराची का वो एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन था। डकैत सरदार उजैर जान बलूच का चचेरा भाई था, जो पुलिस की हिरासत में है।
