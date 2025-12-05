Dhurandhar X Review: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में फायर निकले अक्षय खन्ना, फिल्म देख दर्शक बोले- 'सुपरहिट'
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' (Dhurandhar) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। पिछले कुछ महीनों से फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ था। विवाद हुए, आलोचना हुई... मगर दर्शकों के बीच फिल्म का क्रेज बरकरार रहा। अब आखिरकार फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। मॉर्निंग शोज देखने गए दर्शकों को धुरंधर कैसी लगी और क्या यह फिल्म सिनेमाघरों में देखने लायक है या नहीं, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।
धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और फिल्म में कई दिग्गज अभिनेताओं की टोली को शामिल किया गया है। रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में आर माधवन (R Madhavan), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का ट्रेलर तो काफी जबरदस्त था, अब दर्शकों से जानते हैं कि मूवी कैसी है।
धुरंधर के डायलॉग्स हैं दमदार
रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर के डायलॉग्स बहुत ही दमदार हैं। अक्षय खन्ना का रोल भी काफी जबरदस्त है। फिल्म में अभिनेता का एक पोस्टर है जिसमें लिखा है- रहमान डकैत उजैर बलोच। यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, "मैं धुरंधर देख रहा हूं। कहानी और डायलॉग्स बहुत ही पावरफुल हैं।"
Guys, just I’m watching #Dhurandhar 😯— Akhil Kumar (@filmy_akhil) December 5, 2025
Very very powerful story and dialogues pic.twitter.com/bl7pDl06R3
Interval now— Shubham (@_5hubham_) December 5, 2025
Rehman Baloch ko Salaam 🙌
Akshaye Khanna is absolutely rocking! #Dhurandhar pic.twitter.com/0byuuqAckd
अक्षय खन्ना ने धुरंधर में लगाई आग
एक यूजर ने लिखा, "धुरंधर बीस्ट मैन है। यह क्रिटिक्स से ज्यादा सही ऑडियंस का हकदार है। नॉर्थ ऑडियंस से सपोर्ट चाहिए। धुरंधर को SRK फैन की तरफ से पूरा सपोर्ट।" एक यूजर ने कहा कि अक्षय खन्ना का कोई जवाब नहीं। वह फिल्म में फायर हैं।
धुरंधर होगी सुपरहिट?
एक यूजर ने तो फिल्म को सुपरहिट बता दिया है। शख्स ने फिल्म का रिव्यू करते हुए लिखा, "धुरंधर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और हे भगवान, क्या मूवी है। यह मूवी बनाने के लिए आदित्य धर को सलाम। रणवीर सिंह ऑफिशियली धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। अक्षय खन्ना सबको सरप्राइज देंगे। सुपरहिट।"
Watched #Dhurandhar first day first show and my god what a movie it is. Salute to #AdityaDhar for making this movie. #RanveerSingh is officially back with a bang. #AkshayeKhanna will surprise everyone. A superhit pic.twitter.com/GvfZvMIaQf— The last dance (@26lastdance) December 5, 2025
OneWordReview…#Dhurandhar: MEGA BLOCKBUSTER 🔥— GEN Z (@DilipKu57214508) December 5, 2025
Rating: ⭐⭐⭐⭐½
Dhurandhar takes off brilliantly — sharp writing, gripping tension, superb BGM and absolutely killer moments throughout.
Aditya Dhar has cooked something truly wild, proving once again why he’s one of the most… pic.twitter.com/rjsPv64zdP
कुछ लोगों ने धुरंधर को साढ़े चार रेटिंग दे दी। फिल्म के BGM, स्टोरी, कैरेक्टर, निर्देशन को खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज देख लग रहा है कि पहले दिन यह धांसू ओपनिंग कर सकती है।
