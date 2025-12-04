Dhurandhar Prediction: धुरंधर करेगी सब धुआं-धुआं, ओपनिंग डे पर इतने करोड़ से खोलेगी खाता?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब निर्देशक आदित्य धर एक और देशभक्ति मिसाल कायम करने वाली फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम धुरंधर है। रणवीर सिंह स्टारर इस एक्शन पैकड स्पाई थ्रिलर को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है और ऑडियंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

शुक्रवार को धुरंधर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि रणवीर सिंह की इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग मिलेगी। आइए फिल्म का ओपनिंग डे का बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन जानते हैं-

ओपनिंग डे पर कितनी होगी धुरंधर की कमाई रिलीज से पहले दिन पहले धुरंधर की एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया गया था। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार अब तक रणवीर सिंह की इस फिल्म की 58 हजार से अधिक टिकटों की सेल हो गई है, जिसकी मदद से रिलीज से पहले इस मूवी ने ब्लॉक सीट्स को मिलाकर 4.24 करोड़ का कारोबार कर लिया है।

बता दें कि धुरंधर का मुकाबला करने के लिए अब कोई अन्य मूवी फ्राइडे को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हो रही है। जिसका सीधे तौर पर फायदा रणवीर सिंह फिल्म को मिलता हुआ नजर आएगा। धुरंधर के सामने ओपनिंग वीकेंड तक अच्छा प्रदर्शन करने की बड़ी चुनौती भी रहेगी।