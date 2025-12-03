Dhurandhar Collection: एडवांस बुकिंग में दिखी धुरंधर की तूफानी तेजी, 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के ट्रेलर और गानों ने सोशल मीडिया पर पहले ही खूब धूम मचा दी है। आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म का फैंसबेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पिछले महीने मुंबई में फिल्म के ट्रेलरलॉन्च के मौके पर आदित्य ने कहा था कि धुरंधर विश्व मंच पर भारत का एक महत्वपूर्ण क्षण है।

अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है धुरंधर? रणवीर सिंह की यह फिल्म 17 सालों में सबसे लंबी फिल्म बताई जा रही है। फिल्म की अवधि 3 घंटा 34 मिनट बताई जा रही है। इससे पहले 2008 में ऋतिक रोशन और ऐश्‍वर्या राय की 'जोधा अकबर' आई थी, जिसका रनटाइम 3 घंटे 33 मिनट था। वहीं सीबीएफसी से भी इसे हरी झंडी मिल गई है। आदित्य धर फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार लीडरोल में नजर आएंगे। उनके साथ ही सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी सपोर्टिंगरोल में नजर आएंगे। वहीं इसकी उत्सुकता को बढ़ाते हुए मेकर्स ने इसकी एडवांसबुकिंग भी चालू कर दी है।

इस हिसाब से देखा जाए तो रणवीर की फिल्म प्री सेल्स में अपनी ही फिल्म रॉकी और रानी के एडवांसकलेक्शन को पीछे छोड़ देगी। राकी और रानी ने 3.93 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिलहाल अगर ऐसा होता है तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।