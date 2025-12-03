Dhurandhar की रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंसे रणवीर सिंह, कांतारा विवाद को लेकर FIR दर्ज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा चैप्टर 1 के दैव्य सीन की नकल उतारने को लेकर छिड़े विवाद को लेकर फिलहाल बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर माफी मांगने के बाद भी रणवीर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

अब खबर आ रही है कि बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में धुरंधर स्टार रणवीर सिंह के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके चलते अब अभिनेता कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। रणवीर के खिलाफ पुलिस केस 28 नवंबर को सुपरस्टार रणवीर सिंह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI 2025) में शामिल हुए। इस दौरान कांतारा चैप्टर 1 के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी से उनकी मुलाकात हुई। थोड़ी देर बाद स्टेज पर चढ़कर रणवीर ने फिल्म से ऋषभ के दैव्य वाले सीन की नकल उतारी, जो बेहद मजाकिया लगी और इसको लेकर रणवीर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाने लगा।