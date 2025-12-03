Dhurandhar की रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंसे रणवीर सिंह, कांतारा विवाद को लेकर FIR दर्ज
अभिनेता रणवीर सिंह का नाम इन दिनों कांतारा चैप्टर 1 के देव्य सीन की नकल उतारने की वजह से विवादों में बना हुआ है। अब खबर आ रही है कि इस मामले को लेकर र ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा चैप्टर 1 के दैव्य सीन की नकल उतारने को लेकर छिड़े विवाद को लेकर फिलहाल बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर माफी मांगने के बाद भी रणवीर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
अब खबर आ रही है कि बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में धुरंधर स्टार रणवीर सिंह के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके चलते अब अभिनेता कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
रणवीर के खिलाफ पुलिस केस
28 नवंबर को सुपरस्टार रणवीर सिंह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI 2025) में शामिल हुए। इस दौरान कांतारा चैप्टर 1 के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी से उनकी मुलाकात हुई। थोड़ी देर बाद स्टेज पर चढ़कर रणवीर ने फिल्म से ऋषभ के दैव्य वाले सीन की नकल उतारी, जो बेहद मजाकिया लगी और इसको लेकर रणवीर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाने लगा।
यह भी पढ़ें- कांतारा की नकल कर Ranveer Singh को हुआ पछतावा, मांगी माफी
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि बेंगुलरु के वकील प्रशांत मेटल हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में रणवीर सिंह के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में इस शख्स ने रणवीर की कड़ी आलोचना की और बताया है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है।
What happens when we miss our research?— Nilesh shukla (@Nilesh_isme) November 30, 2025
Ranveer Singh calls Devi as Ghost, sparks outrage#RanveerSingh #IFFIGoa #IFFI2025 #kantara pic.twitter.com/V8SEFAJ4cA
कांतारा चैप्टर 1 के दैव्य सीन की नकल उतारते वक्त रणवीर सिंह ने दैव्य को भूतनी बताया था, जिसकी वजह से नया विवाद छिड़ गया है। ऐसे में धुरंधर की रिलीज से पहले बॉलीवुड एक्टर की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस विवाद को लेकर रणवीर ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा भी साझा किया था।
कब रिलीज होगी धुरंधर
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज के करीब ढाई साल बाद अभिनेता रणवीर सिंह बड़े पर्दे फिल्म धुरंधर से वापसी करने जा रहे हैं। गौर किया जाए इस मोस्ट अवेटेड मूवी की रिलीज डेट की तरफ तो 5 दिसंबर को उनकी ये अपकमिंग मूवी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिलहाल एडवांस बुकिंग के मामले में धुरंधर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इस मूवी का डायरेक्शन उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्देशक आदित्यधर ने किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।