    मना करने पर भी नहीं माने Ranveer Singh, कांतारा के 'दैव्य' की नकल उतारने से पहले Rishab Shetty ने दी थी वॉर्निंग!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों ट्रोल हो रहे हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के मंच पर अभिनेता ने कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी के फिल्माए गए एक सीन की नकल उतारी थी। इससे पहले ऋषभ ने उन्हें वॉर्निंग दी थी। 

    Hero Image

    नकल करने से पहले ऋषभ शेट्टी ने रणवीर सिंह को दी थी वॉर्निंग। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ धुरंधर का बज है, दूसरी तरफ रणवीर सिंह (Ranveer Singh) बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। इसकी वजह हालिया इवेंट में कांतारा चैप्टर 1 एक्टर ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की नकल उतारना है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के मंच पर रणवीर ने कांतारा के दैव्य एक्ट की नकल उतारी जिसकी वजह से उनकी खूब आलोचना हो रही है।

    सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, बल्कि ऋषभ शेट्टी पर भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कुछ नेटिजंस का कहना था कि ऋषभ ने रणवीर को ऐसा न करने की हिदायत नहीं दी थी। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि रणवीर जब IFFI के मंच पर कांतारा के सीन की नकल उतार रहे थे, उससे पहले ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) ने उन्हें वॉर्निंग दी थी।

    ऋषभ शेट्टी ने रणवीर सिंह को दी थी वॉर्निंग

    सोशल मीडिया पर सामने आया एक नया वीडियो रणवीर सिंह के स्टेज पर 'दैव्य' की नकल उतारने से पहले का है। इस क्लिप में देखा जा सकता है कि रणवीर, ऋषभ को देखते हैं और उनसे मिलने जाते हैं। ऋषभ खड़े होकर उन्हें गले लगाते हैं और फिर रणवीर कोई एक्सप्रेशन देते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषभ उंगली उठाकर प्यार से ऐसा न करने के लिए कह रहे हैं। मना करने पर भी रणवीर नहीं माने और फिर स्टेज पर जाकर उन्होंने कांतारा के दैव्य की नकल उतारी।

    रणवीर ने दैव्य को बताया था भूत

    रणवीर सिंह ने अवॉर्ड फंक्शन में सिर्फ कांतारा एक्टर की नकल ही नहीं उतारी थी, बल्कि चावुंडी दैव्य को फीमेल भूत बताया था। उन्होंने ऋषभ की परफॉर्मेंस की तारीफ की थी और कहा था, "मैंने वह थिएटर में देखा, ऋषभ वह एक शानदार परफॉर्मेंस थी। खासकर जब फीमेल घोस्ट आपके शरीर के अंदर चली जाती है।" रणवीर की इस हरकत के चलते उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। 

    वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह 5 दिसंबर को रिलीज हो रही धुरंधर (Dhurandhar) में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है।

