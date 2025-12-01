मना करने पर भी नहीं माने Ranveer Singh, कांतारा के 'दैव्य' की नकल उतारने से पहले Rishab Shetty ने दी थी वॉर्निंग!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ धुरंधर का बज है, दूसरी तरफ रणवीर सिंह (Ranveer Singh) बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। इसकी वजह हालिया इवेंट में कांतारा चैप्टर 1 एक्टर ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की नकल उतारना है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के मंच पर रणवीर ने कांतारा के दैव्य एक्ट की नकल उतारी जिसकी वजह से उनकी खूब आलोचना हो रही है।

सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, बल्कि ऋषभ शेट्टी पर भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कुछ नेटिजंस का कहना था कि ऋषभ ने रणवीर को ऐसा न करने की हिदायत नहीं दी थी। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि रणवीर जब IFFI के मंच पर कांतारा के सीन की नकल उतार रहे थे, उससे पहले ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) ने उन्हें वॉर्निंग दी थी।