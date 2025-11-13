Kantara Chapter 1 OTT: आ गई कांतारा चैप्टर 1 ओटीटी की हिंदी रिलीज डेट, इस दिन स्ट्रीम होगी फिल्म

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) के फिल्म कांतारा चैप्टर 1 पिछले महीने 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है और ये ओटीटी पर भी आ गई है। हालांकि हिंदी के दर्शक अभी भी इसे ओटीटी पर देखने का इंतजार कर रहे क्योंकि ये हिंदी में स्ट्रीम नहीं हो रही है।

पहले 4 भाषाओं में हुई थी रिलीज पहले इसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज किया गया था। अब इसकी हिंदी रिलीज की डेट भी सामने आ गई है।काफी लंबे समय से हिंदी बेल्ट के दर्शक इसका इंतजार कर रहे थे। मेकर्स ने ओटीटीरिलीज के लिए 8 सप्ताह की विंडो की पुष्टि की थी। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या साल 2022 में आए पहले पार्ट की तरह प्रीक्वल के साथ भी ऐसा ही होगा। कांतारा का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर और दूसरे अन्य वर्जन प्राइम वीडियो पर आए थे।