Kantara Chapter 1 OTT: आ गई कांतारा चैप्टर 1 ओटीटी की हिंदी रिलीज डेट, इस दिन स्ट्रीम होगी फिल्म
Kantara OTT: ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक धूम मचा रखी है। थिएटर में रिलीज के बाद ये फिल्म कुछ ही समय में ओटीटी पर तो आ गई लेकिन हिंदी के दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे थे अब उनके पास ये मौका आ गया है। फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है।
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) के फिल्म कांतारा चैप्टर 1 पिछले महीने 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है और ये ओटीटी पर भी आ गई है। हालांकि हिंदी के दर्शक अभी भी इसे ओटीटी पर देखने का इंतजार कर रहे क्योंकि ये हिंदी में स्ट्रीम नहीं हो रही है।
पहले 4 भाषाओं में हुई थी रिलीज
पहले इसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज किया गया था। अब इसकी हिंदी रिलीज की डेट भी सामने आ गई है।काफी लंबे समय से हिंदी बेल्ट के दर्शक इसका इंतजार कर रहे थे। मेकर्स ने ओटीटीरिलीज के लिए 8 सप्ताह की विंडो की पुष्टि की थी। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या साल 2022 में आए पहले पार्ट की तरह प्रीक्वल के साथ भी ऐसा ही होगा। कांतारा का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर और दूसरे अन्य वर्जन प्राइम वीडियो पर आए थे।
दो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर आएगी फिल्म?
इसके लिए एक डेट भी फिक्स कर दी गई है। खबर है कि हिंदीववर्जन 27 नवंबर को प्राइम वीडियो पर ही रिलीज किया जाएगा। फिल्म की कहानी ऋषभ शेट्टी ने ही लिखी और डायरेक्ट की है। वह इसमें एक्टर भी है। कांताराचैप्टर 1 को साल 2025 की हाईएस्टग्रासर फिल्म बताया जा रहा है।
अन्य कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर
फिल्म ने वर्ल्डवाइड 847.7 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइ डकलेक्शन किया। हालांकि ओटीटीरिलीज के बाद भी कमाई का सिलसिला रुका नहीं और फिल्म अपने 15वें हफ्ते में भी अच्छा कलेक्शन करती रही। कांताराचैप्टर 1 में ऋषभ के अलावा रुक्मिणी वसंत, जयराम, गुलशन देवैया, हरिप्रशांत, प्रमोद शेट्टी, राकेश पुजारी, दीपक राय पनाजे, माइमरामदास, नवीन डीपैडिल और अन्य कलाकार शामिल हैं। फिल्म का संगीत अजनीश लोकनाथ ने दिया है और सिनेमैटोग्राफी अरविंद कश्यप की है।
