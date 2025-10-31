Kantara Chapter 1 से भी तगड़ा है सस्पेंस, OTT पर ये टॉप रेटेड मूवी देख ली तो हिल जाएंगे दिमाग के सारे पेंच
अगर आपको कांतारा चैप्टर 1 की तरह कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी ओटीटी पर देखनी है तो आपको साल 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर जरूर देखनी चाहिए। 7 साल पहले आई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खूब हिट रही थी। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंड डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्मों का सस्पेंस इतना तगड़ा होता है कि दर्शक सीट्स से हिल नहीं पाए। ओटीटी पर एक ऐसी ही फिल्म मौजूद है जो सस्पेंस के मामले में कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) से पीछे नहीं है। अगर आपने कांतारा देख ली है और आपको कोई और सस्पेंस थ्रिलर देखना है तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस आर्टिकल में हम आपको सात साल पुरानी टॉप रेटेड थ्रिलर के बारे में बताने जा रहे हैं जो ओटीटी पर भी मौजूद है।
यह फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। कम बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई की थी। इसे रेटिंग भी तगड़ी मिली थी। यह फिल्म है 8 साल पहले आई फिल्म रत्सासन (Ratsasan)।
टॉप रेटेड मूवी में शुमार है फिल्म
2018 में रिलीज़ हुई यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर (Psychological Crime Thriller) है, जिसे डायरेक्टर राम कुमार ने निर्देशित किया है। इस फिल्म को IMDb पर 8.3 की शानदार रेटिंग मिली है, जो किसी भी भारतीय थ्रिलर के लिए एक बहुत बड़ी बात है।
क्या है रत्सासन की कहानी?
फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर (Movies Based on Serial Killer) के इर्द-गिर्द घूमती है जो स्कूल जाने वाली लड़कियों को निशाना बनाता है। अरुण कुमार नाम का एक पुलिस अधिकारी, जो पहले एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था, अब पुलिस बनकर साइको किलर को ढूंढता है। रत्सासन का हिंदी में मतलब दानव होता है और फिल्म का खलनायक भी किसी दानव से कम नहीं होता है। यह फिल्म आपके होश उड़ाने के लिए काफी है।
ओटीटी पर कहां मौजूद है रत्सासन?
रत्नासन जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो इसे इतना पसंद किया गया कि इसने बजट से तीन गुना ज्यादा कमाई की थी। कथित तौर पर इसे 7 करोड़ रुपये में बनाया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपये से ऊपर कमाया था। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर देख सकते हैं।
