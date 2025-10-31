Kantara Chapter 1 से भी तगड़ा है सस्पेंस, OTT पर ये टॉप रेटेड मूवी देख ली तो हिल जाएंगे दिमाग के सारे पेंच

एंटरटेनमेंड डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्मों का सस्पेंस इतना तगड़ा होता है कि दर्शक सीट्स से हिल नहीं पाए। ओटीटी पर एक ऐसी ही फिल्म मौजूद है जो सस्पेंस के मामले में कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) से पीछे नहीं है। अगर आपने कांतारा देख ली है और आपको कोई और सस्पेंस थ्रिलर देखना है तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस आर्टिकल में हम आपको सात साल पुरानी टॉप रेटेड थ्रिलर के बारे में बताने जा रहे हैं जो ओटीटी पर भी मौजूद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। कम बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई की थी। इसे रेटिंग भी तगड़ी मिली थी। यह फिल्म है 8 साल पहले आई फिल्म रत्सासन (Ratsasan)। टॉप रेटेड मूवी में शुमार है फिल्म 2018 में रिलीज़ हुई यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर (Psychological Crime Thriller) है, जिसे डायरेक्टर राम कुमार ने निर्देशित किया है। इस फिल्म को IMDb पर 8.3 की शानदार रेटिंग मिली है, जो किसी भी भारतीय थ्रिलर के लिए एक बहुत बड़ी बात है।