OTT पर एआई वेब सीरीज ने कर दी सबकी छुट्टी, ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर बनी हुई माइथोलॉजिकल थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी मनोरंजन का अहम माध्यम बन गया है। आए दिन ओटीटी पर एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है। बदलते समय के साथ-साथ अब एआई जेनरेटेड मूवीज और सीरीज भी ओटीटी पर आने लगी हैं। ऐसी ही एक वेब सीरीज को हाल ही में ओटीटी पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसने अपने पहले ही एपिसोड से दर्शकों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है। आलम ये है कि ये वेब सीरीज अब ओटीटी पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर बनी हुई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

ओटीटी पर मस्ट वॉच बन गई ये सीरीज बीते दिनों ओटीटी पर कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज को रिलीज किया। जिसमें एक एआई जेनरेटेड माइथोलॉजिकल जॉनर वाली सीरीज भी मौजूद रही। पौराणिक कहानी वाली इस सीरीज का पहला एपिसोड 25 अक्टूबर को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जिसने हर किसी को इंप्रेस किया है। यही कारण है जो क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस वेब सीरीज को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है।

इस एआई जेनरेटेड माइथोलॉजिकल वेब सीरीज को देखकर दर्शकों को आनंद की अनुभूति हो रही है। यही वजह है कि ये माहाभारत- एक धर्मयुद्ध जियो हॉटस्टार पर फिलहाल ट्रेंडिंग में नंबर-1 की कुर्सी पर विराजमान है। हालांकि, अभी इसका पहला एपिसोड ही मेकर्स की तरफ से रिलीज किया गया, आने वाले समय में इसके और भी एपिसोड आएंगे।