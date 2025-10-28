Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    OTT पर एआई वेब सीरीज ने कर दी सबकी छुट्टी, ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर बनी हुई माइथोलॉजिकल थ्रिलर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:34 PM (IST)

    OTT प्लेटफॉर्म पर हाल ही में एक वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जोकि एआई जेनरेटेड (AI Web Series) है। इस माइथोलॉजिकल थ्रिलर ने अपने पहले ही एपिसोड से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। आलम ये है कि ये सीरीज अब ओटीटी पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर काबिज है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    ओटीटी पर छाई हुई है ये वेब सीरीज (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी मनोरंजन का अहम माध्यम बन गया है। आए दिन ओटीटी पर एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है। बदलते समय के साथ-साथ अब एआई जेनरेटेड मूवीज और सीरीज भी ओटीटी पर आने लगी हैं। ऐसी ही एक वेब सीरीज को हाल ही में ओटीटी पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसने अपने पहले ही एपिसोड से दर्शकों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है।  आलम ये है कि ये वेब सीरीज अब ओटीटी पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर बनी हुई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    ओटीटी पर मस्ट वॉच बन गई ये सीरीज

    बीते दिनों ओटीटी पर कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज को रिलीज किया। जिसमें एक एआई जेनरेटेड माइथोलॉजिकल जॉनर वाली सीरीज भी मौजूद रही। पौराणिक कहानी वाली इस सीरीज का पहला एपिसोड 25 अक्टूबर को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जिसने हर किसी को इंप्रेस किया है। यही कारण है जो क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस वेब सीरीज को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। 

    mahabharatekdharamyudh (1)

    यह भी पढ़ें- The Family Man 3: ओटीटी पर 4 साल बाद वापसी करेगी 'द फैमिली मैन', कब और कहां स्ट्रीम होगा सीजन 3?

    सीरीज में एक धर्मयुद्ध की कहानी देखने को मिलेगी, जिसे द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां वेब सीरीज महाभारत- एक धर्मयुद्ध (Mahabharat Ek Dharamyudh) के बारे में बात की जा रही है। जिसे हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। 

    ott

    इस एआई जेनरेटेड माइथोलॉजिकल वेब सीरीज को देखकर दर्शकों को आनंद की अनुभूति हो रही है। यही वजह है कि ये माहाभारत- एक धर्मयुद्ध जियो हॉटस्टार पर फिलहाल ट्रेंडिंग में नंबर-1 की कुर्सी पर विराजमान है। हालांकि, अभी इसका पहला एपिसोड ही मेकर्स की तरफ से रिलीज किया गया, आने वाले समय में इसके और भी एपिसोड आएंगे।

    कब रिलीज होगा महाभारत का दूसरा एपिसोड

    मेकर्स ने महाभारत- एक धर्मयुद्ध को एक-एक एपिसोड के आधार पर पेश करने की रणनीति अपनाई है। सीरीज का पहला एपिसोड बीते रविवार को स्ट्रीम हुआ और अब इसका दूसरा एपिसोड अगले संडे यानी 2 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा। 

    यह भी पढ़ें- Frankenstein OTT Release: ओटीटी पर दिखेगी सनकी साइंटिस्ट की कहानी, कब और कहां स्ट्रीम फ्रैंकनस्टाइन होगी?