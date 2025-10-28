The Family Man 3: ओटीटी पर 4 साल बाद वापसी करेगी 'द फैमिली मैन', कब और कहां स्ट्रीम होगा सीजन 3?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। The Family Man Season 3: क्रिएटर्स राज एंड डीके की शानदार पेशकश द फैमिली मैन ओटीटी की दुनिया की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक मानी जाती है। अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) स्टारर इस सीरीज को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आता है। काफी समय पहले मेकर्स की तरफ से द फैमिली सीजन 3 का एलान किया जा चुका है और अब इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठ गया है।

ऐसे में आइए जानते हैं कि 4 साल के लंबे समय बाद मनोज की द फैमिली मैन 3 को ओटीटी पर कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। कब और कहां रिलीज होगी द फैमिली मैन 3 साल 2019 में राज एंड डीके के नेतृत्व में द फैमिली मैन को शुरू किया गया था। पहला सीजन सुपरहिट रहा और इसके आधार पर साल 2021 में इस सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज किया गया। ऐसे में अब 4 साल के बाद द फैमिली मैन का तीसरा सीजन आ रहा है। मंगलवार को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की तरफ से द फैमिली मैन 3 का एक टीजर वीडियो ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है।