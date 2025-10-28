The Family Man 3: ओटीटी पर 4 साल बाद वापसी करेगी 'द फैमिली मैन', कब और कहां स्ट्रीम होगा सीजन 3?
The Family Man 3 Release Date: हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मनोज बाजपेयी स्टारर द फैमिली मैन का नाम जरूर शामिल होगा। लंबे समय से सिनेप्रेमी द फैमिली मैन सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं। अब इस सीरीज की रिलीज डेट का एलान हो गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। The Family Man Season 3: क्रिएटर्स राज एंड डीके की शानदार पेशकश द फैमिली मैन ओटीटी की दुनिया की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक मानी जाती है। अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) स्टारर इस सीरीज को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आता है। काफी समय पहले मेकर्स की तरफ से द फैमिली सीजन 3 का एलान किया जा चुका है और अब इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठ गया है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि 4 साल के लंबे समय बाद मनोज की द फैमिली मैन 3 को ओटीटी पर कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
कब और कहां रिलीज होगी द फैमिली मैन 3
साल 2019 में राज एंड डीके के नेतृत्व में द फैमिली मैन को शुरू किया गया था। पहला सीजन सुपरहिट रहा और इसके आधार पर साल 2021 में इस सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज किया गया। ऐसे में अब 4 साल के बाद द फैमिली मैन का तीसरा सीजन आ रहा है। मंगलवार को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की तरफ से द फैमिली मैन 3 का एक टीजर वीडियो ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है।
जिसमें सीरीज की लीड एक्ट्रेस प्रिया मणि समय के साथ बदलाव को लेकर खुलकर बात करती हुईं नजर आ रही हैं। इसके अलावा द फैमिली मैन यानी हमारे श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) निराले अंदाज में 4 साल से रियाज करते नजर आ रहे हैं। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह आपको पूरा टीजर देखने के बाद पता लगेगा।
Le laadle, ho gaya Srikant ka comeback 👀— prime video IN (@PrimeVideoIN) October 28, 2025
#TheFamilyManOnPrime, November 21 pic.twitter.com/L6DoA2conL
अब गौर किया जाए द फैमिली मैन 3 की रिलीज डेट की तरफ तो 21 नवंबर 2025 को इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर दिया गया। रिलीज डेट की अनाउंसमेंट के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है और वे इस सीरीज के नई सीजन के लिए बेताब नजर आ रहे हैं।
द फैमिली 3 में नए कलाकारों की एंट्री
द फैमिली मैन सीजन 3 में इस बार कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। मनोज बाजपेयी, प्रिया मणि और शरीब हाशमी के अलावा इस बार वेब सीरीज में अभिनेता जयदीप अहलावत और एक्ट्रेस निमरत कौर की एंट्री हुई है। सीरीज की कहानी में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा।
