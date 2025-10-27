Kantara Chapter 1 OTT Release: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर राज करने आ रही कांतारा चैप्टर 1, इस प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम
Kantara Chapter 1 On OTT: सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद अब कांतारा चैप्टर 1 को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। इसका एलान मेकर्स की तरफ से सोमवार को कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम हो रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kantara Chapter 1 OTT Release Date: बड़े पर्दे पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाली कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ओटीटी पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोमवार को फिल्म के मेकर्स की तरफ से कांतारा के प्रीक्वल की ओटीटी रिलीज का आधिकारिक एलान कर दिया है।
ऐसे में आइए जानत हैं कि बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई करने वालीं कांतारा चैप्टर 1 ऑनलाइन कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या साउथ मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेगा या नहीं।
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी कांतारा चैप्टर 1
सिनेमाघरों में इस समय कांतारा चैप्टर 1 जारी है और ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है। इस बीच मेकर्स ने बड़ा दांव खेला है और इसकी ओटीटी रिलीज की घोषणा कर दी है। अक्सर देखा जाता है कि कोई फिल्म रिलीज के 45-60 दिन के बाद ही ऑनलाइन रिलीज की जाती है। लेकिन कांतारा 1 के मामले में एक महीना पूरा हुए बगैर उसकी ओटीटी रिलीज तय कर दी गई है। जिसके मुताबिक आने वाले 31 अक्टूबर को कांतारा चैप्टर 1 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
प्राइम वीडियो पर आपको ऋषभ शेट्टी स्टारर ये मूवी कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। यानी हिंदी में कांतारा चैप्टर 1 की ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। अगर आपने अभी तक इस शानदार थ्रिलर को नहीं देखा है तो आप सब टाइटल के साथ इसे आसानी से ओटीटी पर घर बैठे देख सकते हैं।
get ready to witness the LEGENDary adventure of BERME 🔥#KantaraALegendChapter1OnPrime, October 31@hombalefilms @KantaraFilm @shetty_rishab @VKiragandur @ChaluveG @rukminitweets @gulshandevaiah #ArvindKashyap @AJANEESHB @HombaleGroup pic.twitter.com/ZnYz3uBIQ2— prime video IN (@PrimeVideoIN) October 27, 2025
गौर किया जाए कांतारा चैप्टर 1 के कमर्शियल प्रदर्शन की तरफ तो छावा को पछाड़ कर ये मूवी इस साल सबसे अधिक 812 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करने वाली एकमात्र मूवी बन गई है। अपनी ऐतिहासिक कमाई के दम पर कांतारा 1 की तूती पूरी दुनिया में बखूबी बोली है।
हिंदी में कहां स्ट्रीम होगी कांतारा चैप्टर 1
हर किसी के जहन में अब ये सवाल उमड़ रहा है कि हिंदी में कांतारा चैप्टर 1 को कहां स्ट्रीम किया जाएगा। बता दें कि 2022 में आई कांतारा के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला और मूवी का हिंदी वर्जन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बाद में रिलीज हुआ है। उम्मीद है कि पहले की तरह इस बार प्राइम वीडियो के बाद नेटफ्लिक्स (Netflix) पर कांतारा 1 को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
