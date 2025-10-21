Kantara Chapter 1 Collection: दीवाली पर कांतारा की हो गई चांदी, सोमवार को जमकर हुई धनवर्षा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के मौके पर साउथ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने अपनी धमाकेदार छाप छोड़ी है। रिलीज के 19वें दिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में शानदार उछाल देखने को मिला है, जिसके आंकड़े देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कन्नड़ फिल्म सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की इस माइथोलॉजिकल मूवी ने फेस्टिव सीजन का पूरा उठाते हुए मोटी कमाई कर ली है।



जिसकी गवाही बीते सोमवार की कमाई के आंकड़े दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 19वें दिन दीवाली के खास अवसर पर कांतारा चैप्टर 1 ने कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है।

19वें दिन कांतारा 1 ने की धमाकेदार कमाई अक्सर देखा जाता है कि फेस्टिव सीजन में फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करती हैं। कांतारा चैप्टर 1 के मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। जिसके आधार पर बीते दीवाली के दिन ऋषभ शेट्टी स्टारर इस मूवी पर जमकर धनवर्षा हुई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार कांतारा के प्रीक्वल ने तीसरे सोमवार को करीब 11 करोड़ का बिजनेस किया है, जो रिलीज के 19वें दिन किसी भी मूवी के लिए कमाई का बेहतरीन आंकड़ा माना जा रहा है।

120 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने अब तक ताबड़तोड़ कमाई करते हुए मोटा मुनाफा कमा लिया है और आने वाले दिनों में ये प्रॉफिट और अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा। मालूम हो कि कांतारा चैप्टर 1 साल 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है।