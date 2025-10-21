Language
    Kantara Chapter 1 Collection: दीवाली पर कांतारा की हो गई चांदी, सोमवार को जमकर हुई धनवर्षा

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:36 PM (IST)

    Kantara Chapter 1 Diwali Collection: कन्नड़ फिल्म अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। रिलीज के 19वें दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है और बंपई कमाई कर ली है।

    Hero Image

    कांतारा 1 कलेक्शन अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के मौके पर साउथ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने अपनी धमाकेदार छाप छोड़ी है। रिलीज के 19वें दिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में शानदार उछाल देखने को मिला है, जिसके आंकड़े देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कन्नड़ फिल्म सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की इस माइथोलॉजिकल मूवी ने फेस्टिव सीजन का पूरा उठाते हुए मोटी कमाई कर ली है।

    जिसकी गवाही बीते सोमवार की कमाई के आंकड़े दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 19वें दिन दीवाली के खास अवसर पर कांतारा चैप्टर 1 ने कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है।

    19वें दिन कांतारा 1 ने की धमाकेदार कमाई

    अक्सर देखा जाता है कि फेस्टिव सीजन में फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करती हैं। कांतारा चैप्टर 1 के मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। जिसके आधार पर बीते दीवाली के दिन ऋषभ शेट्टी स्टारर इस मूवी पर जमकर धनवर्षा हुई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार कांतारा के प्रीक्वल ने तीसरे सोमवार को करीब 11 करोड़ का बिजनेस किया है, जो रिलीज के 19वें दिन किसी भी मूवी के लिए कमाई का बेहतरीन आंकड़ा माना जा रहा है। 

    kantara chapter 1 collection

    हालांकि, रविवार की तुलना में सोमवार को फिल्म की इनकम में लगभग 6 करोड़ का घाटा हुआ है, लेकिन वीक डे और दीवाली का दिन होने के बावजूद कलेक्शन के ये आंकड़े असरदार माने जा रहे हैं। गौर किया जाए अब कांतारा चैप्टर 1 के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन की तरफ तो वहव 536 करोड़ हो गया है।

    120 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने अब तक ताबड़तोड़ कमाई करते हुए मोटा मुनाफा कमा लिया है और आने वाले दिनों में ये प्रॉफिट और अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा। मालूम हो कि कांतारा चैप्टर 1 साल 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। 

    ओटीटी पर कहां रिलीज होगी कांतारा चैप्टर 1

    जैसे-जैसे कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में समय बीता रही है, ठीक उसी आधार पर इसकी ओटीटी रिलीज की चर्चा तेज हो गई है। गौर किया जाए फिल्म की ओटीटी रिलीज की तरफ तो मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अमेजन प्राइम वीडियो पर इसे ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। हालांकि, अभी ओटीटी रिलीज डेट की तारीख के बारे में कुछ भी तय नहीं कहा जा सकता।

