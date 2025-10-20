Diwali Box Office 2025: दीवाली में हुई इन फिल्मों पर पैसों की बारिश, मेकर्स की भर गई थीं जेबें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन का फायदा सितारे भरपूर उठाते हैं। वह क्रिसमस हो या दीवाली, ईद हो या होली, अपनी फिल्मों को उस मौके पर लाना चाहते हैं, जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में फ्री हों। इस साल 2025 में दीवाली के मौके पर भले ही सलमान खान और अक्षय कुमार नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बार भी थिएटर पूरी तरह से जगमगाएंगे।

इस दीवाली सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर को आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' रिलीज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की मूवी 'एक दीवाने की दीवानियत' उससे टक्कर लेने आ रही है। इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर किस्मत चमकेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको उन 5 फिल्मों के बारे में बता देते हैं, जिनका दीवाली रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर सबसे हाई रहा है।

टाइगर 3 साल 2023 में दीवाली के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 के नाम दीवाली का एक बड़ा रिकॉर्ड है। सलमान खान की अब तक पांच फिल्में दीवाली पर रिलीज हुई हैं। जिनमें मैं और मिसेज खन्ना, करण अर्जुन, अंदाज अपना अपना, प्रेम रतन धन पायो और टाइगर 3 हैं, जिनमें से 3 फिल्में सुपरहिट, 1 एवरेज और एक फ्लॉप रही है। दीवाली के मौके पर रिलीज टाइगर 3 का टोटल बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर 466.63 करोड़ का बिजनेस किया था।

हाउसफुल 4 अक्षय कुमार के लिए भले ही बीते कुछ साल बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नहीं रहे हो, लेकिन दीवाली उनके लिए हमेशा खुशियां ही लेकर आई हैं। दीवाली में जिन एक्टर्स की फिल्मों ने सबसे ज्यादा कमाई की है, उसमें दूसरी फिल्म अक्षय कुमार-बॉबी देओल और रितेश देशमुख की हाउसफुल 4 है, जिसने टोटल 2019 में टोटल 280.27 करोड़ का बिजनेस किया था।

सूर्यवंशी दीवाली में अक्षय कुमार का सिक्का बोलता है। साल में चार पांच फिल्में करने वाले अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी भी साल 2021 में दीवाली के मौके पर ही रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ कटरीना कैफ नजर आई थीं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह भी अहम भूमिका में थे, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 294.91 करोड़ तक की छप्परफाड़ कमाई की थी।

हैप्पी न्यू ईयर 2014 में दीवाली पर बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वालों की लिस्ट में शाह रुख खान का नाम भी शामिल हैं। फराह खान के निर्देशन में बनी दीपिका पादुकोण, विवियन शाह, अभिषेक बच्चन और बोमन ईरानी स्टारर फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' को दीवाली के मौके पर सिनेमाहॉल में काफी दर्शक मिले थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 203 करोड़ तक की कमाई की थी।