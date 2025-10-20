7 फिल्मों का Diwali पर निकला था दिवाला, बड़ी स्टार कास्ट और मोटे बजट का दांव रहा था फुस्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का फेस्टिव सीजन चल रहा है और इस बार भी सिनेमाघरों में नई फिल्मों की बहार आने वाली है। लेकिन इससे पहले हम इतिहास के पन्ने पलटने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि हिंदी सिनेमा की 7 फिल्में ऐसी रही हैं, जो कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर महा फ्लॉप साबित हुईं।

दीवाली के बड़े त्योहार का ये मूवीज कुछ खास लाभ नहीं उठा सकीं। गौर करने वाली बात ये है कि इन मूवीज की स्टार कास्ट भी काफी बड़ी थी और बजट भी काफी मोटा था। आइए इनके लिस्ट यहां चेक करते हैं-

मिशन कश्मीर (Mission Kashmir) 25 साल पहले 2000 में अभिनेता ऋतिक रोशन और संजय दत्त की फिल्म मिशन कश्मीर को दीवाली के अवसर पर थिएटर्स में रिलीज किया गया था। फिल्म कमाई के मामले में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और बुरी तरह फ्लॉप रही थी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार मिशन कश्मीर का लाइफटाइम कलेक्शन 22.99 करोड़ रहा था।

जान-ए-मन (Jaan-e-Man) निर्माता साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले बनी फिल्म जान-ए-मन को साल 2006 की दीवाली पर रिलीज किया गया था। सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा जैसे बड़े-बड़े सुपरस्टार्स से सजी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फेल रही और इसका लाइफटाइम कलेक्शन 25.13 करोड़ रहा था। जबकि इसका बजट 40 करोड़ था।

ब्लू (Blue) साल 2009 की दीवाली के अवसर बिग बजट फिल्म ब्लू को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अक्षय कुमार, संजय दत्त, लारा दत्ता, कटरीना कैफ और जायेद खान जैसे सितारों से सजी ब्लू उस वक्त हिंदी सिनेमा की सबसे मोटे बजट में बनी फिल्म मानी गई, जिसकी कुल लागत 80 करोड़ थी। जबकि इसके लाइफटाइम कलेक्शन 38.55 करोड़ था।

मैं और मिसेज खन्ना (Main Aur Mrs Khanna) अक्षय कुमार की ब्लू के साथ उस साल सलमान खान स्टारर फिल्म ब्लू का बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिला था। लेकिन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर खाली हाथ रही। मूवी का लाइफटाइम कलेक्शन 7.40 करोड़ रहा था।

एक्शन रिप्ले (Action Replayy) 2010 की दीवाली पर अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय की कॉमेडी फिल्म एक्शन रिप्ले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन 29.06 करोड़ रहा और इसका बजट 40 करोड़ रुपये था।