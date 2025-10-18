42 साल पहले बोल्ड टॉपिक पर बनी थी फिल्म, हेमा मालिनी ने ऑन- स्क्रीन एक एक्ट्रेस को किया था Kiss

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड ने धीरे-धीरे बोल्ड विषयों पर फिल्में बनाना शुरू कर दिया है। इनमें अब LGBTQ+ रिलेशनशिप और समलैंगिक रोमांस जैसी चीजें भी शामिल हो गई हैं। साल 1996 में आई दीपा मेहता की शबाना आज़मी और नंदिता दास अभिनीत 'फ़ायर'और सोनम कपूर की 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' इसी का एक उदाहरण है जिसने LGBTQ+ कहानियों को मुख्यधारा के दर्शकों तक पहुंचाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा में समलैंगिक रिश्तों का पहला चित्रण 1983 में आई हेमा मालिनी की एक पीरियड ड्रामा फिल्म ने किया था जिसका नाम 'रज़िया सुल्तान'है। यह भी पढ़ें- Hema Malini Net Worth: करोड़ों का बंगला, महंगी गाड़ियां... ठाठ-बाट से जीती हैं 77 साल की हेमा मालिनी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी फिल्म कमाल अमरोही द्वारा निर्देशित 'रज़िया सुल्तान',13वीं शताब्दी की दिल्ली सल्तनत की शासक रजिया सुल्तान के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म को बनाने में तीन साल लगे और इसका बजट 10 करोड़ रुपये था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। दुर्भाग्य से, अपनी भव्यता के बावजूद, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और दुनिया भर में केवल 2 करोड़ रुपये ही कमा पाई। फिल्म की व्यावसायिक विफलता ने कथित तौर पर इंडस्ट्री को आर्थिक नुकसान पहुंचाया और निर्देशक को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को फिर से शुरू करने से हतोत्साहित किया। दरअसल फिल्म में परवीन बॉबी और हेमा मालिनी के बीच एक किसिंग सीन था जिसे उसे समय दर्शक पचा नहीं पाए।