    42 साल पहले बोल्ड टॉपिक पर बनी थी फिल्म, हेमा मालिनी ने ऑन- स्क्रीन एक एक्ट्रेस को किया था Kiss

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:54 PM (IST)

    आज हम आपको बॉलीवुड की उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक किसिंग सीन (Kissing Scene) ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। बवाल हीरो-हीरोइन की नहीं बल्कि दो हीरोइनों के किसिंग सीन पर था। लेकिन ये फिल्म महा फ्लॉप साबित हुई।

    Hero Image

    बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज के किस पर मचा था बवाल (फोटो क्रेडिट- जागरण आनलाइन)


    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड ने धीरे-धीरे बोल्ड विषयों पर फिल्में बनाना शुरू कर दिया है। इनमें अब LGBTQ+ रिलेशनशिप और समलैंगिक रोमांस जैसी चीजें भी शामिल हो गई हैं। साल 1996 में आई दीपा मेहता की शबाना आज़मी और नंदिता दास अभिनीत 'फ़ायर'और सोनम कपूर की 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' इसी का एक उदाहरण है जिसने LGBTQ+ कहानियों को मुख्यधारा के दर्शकों तक पहुंचाया।

    लेकिन आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा में समलैंगिक रिश्तों का पहला चित्रण 1983 में आई हेमा मालिनी की एक पीरियड ड्रामा फिल्म ने किया था जिसका नाम 'रज़िया सुल्तान'है।

    बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी फिल्म

    कमाल अमरोही द्वारा निर्देशित 'रज़िया सुल्तान',13वीं शताब्दी की दिल्ली सल्तनत की शासक रजिया सुल्तान के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म को बनाने में तीन साल लगे और इसका बजट 10 करोड़ रुपये था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। दुर्भाग्य से, अपनी भव्यता के बावजूद, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और दुनिया भर में केवल 2 करोड़ रुपये ही कमा पाई। फिल्म की व्यावसायिक विफलता ने कथित तौर पर इंडस्ट्री को आर्थिक नुकसान पहुंचाया और निर्देशक को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को फिर से शुरू करने से हतोत्साहित किया। दरअसल फिल्म में परवीन बॉबी और हेमा मालिनी के बीच एक किसिंग सीन था जिसे उसे समय दर्शक पचा नहीं पाए।

    फिल्म को लेकर हुई थी कंट्रोवर्सी

    हेमा मालिनी के साथ, इस फिल्म में परवीन बॉबी और धर्मेंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म में हेमा मालिनी और परवीन बॉबी के बीच समलैंगिक प्रेम दिखाया गया था, जो उस दौर के लिए बहुत ही दुर्लभ चित्रण था। शायद इसलिए उस समय की जनता इसे स्वीकार नहीं कर पाई। इसकी काफी आलोचना हुई क्योंकि दर्शक ऐसे रिश्ते पर्दे पर देखने के आदी नहीं थे। इसके अलावा, फिल्म में कई उर्दू संवाद थे, जिससे कई दर्शक भ्रमित हो गए। इसके अलावा अत्यधिक बजट और महत्वाकांक्षी कहानी ने इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक बना दिया।

