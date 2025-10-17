'धर्मेंद्र तुमसे कभी शादी...' Dimple Kapadia ने हेमा मालिनी से क्यों कही थी ऐसी बात? चौंका देगी वजह
राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) अपनी पीढ़ी के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक थे, लेकिन अपने को-एक्टर्स के साथ उनका घमंडी रवैया और घंटों शूटिंग रोके रखने की उनकी आदत अक्सर उनके साथ काम करने वालों को परेशान करती थी। हेमा मालिनी, जो उस दौर की एक प्रमुख सुपरस्टार थीं भी उनसे इस बात को लेकर नाराज रहती थीं। हेमा और राजेश ने एक साथ 13 फिल्मों में काम किया। इसकी वजह हेमा की डिंपल कपाड़िया से दोस्ती अच्छी थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हेमा मालिनी (Hema Malini) और राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) की जोड़ी को अपने टाइम की बेस्ट जोड़ियों में से एक माना जाता था। दोनों ने 13 फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी राजेश खन्ना को कभी पसंद नहीं करती थीं, लेकिन उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी दोस्ती लंबे समय तक बनी रही।
हेमा मालिनी ने अपनी जीवनी में किया खुलासा
दरअसल डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना के साथ सेट पर आया करती थी जिसके बाद से दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। राम कमल मुखर्जी द्वारा लिखित हेमा मालिनी की जीवनी,'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में शोले अभिनेत्री ने डिंपल कपाड़िया के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात की है। बॉबी अभिनेत्री ने एक बार गुस्से में हेमा मालिनी से कहा था कि धर्मेंद्र तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे।
डिंपल और हेमा में थी गहरी दोस्ती
डिंपल जब किशोरी थीं तब उनकी मुलाकात हेमा से हुई थी। हेमा मालिनी उनसे नौ साल बड़ी थीं। डिंपल कपाड़िया सिर्फ़ 16 साल की थीं जब उन्होंने राजेश खन्ना से शादी की। हेमा ने अपनी जीवनी में याद किया है कि डिंपल के प्रति उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था और वो उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती थीं।
डिंपल जब सेट पर शादी के बाद आई थी तो उस पल को याद करते हेमा ने कहा, "वह बच्ची एक बड़ी साड़ी में लिपटी हुई थी, जूड़ा बनाया हुआ था और चूड़ियां थीं। उसके बाद उनका बच्चा भी हो गया था।"
अकेले बैठकर शराब पीती थीं डिंपल
हेमा मालिनी ने बताया था कि डिंपल उस टाइम पर बहुत अकेली थीं। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा, "आउटडोर लोकेशन्स पर वह बैठकर सिगरेट और शराब पीती रहती थीं, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यह गलत या अभद्र है। मुझे पता है कि वह बहुत तनाव से गुज़र रही थीं और वह एक बहुत अकेली लड़की थीं। राजेश दिन भर शूटिंग करते थे और शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर देर रात तक बातें करते और शराब पीते थे। उनके साथ कोई नहीं था।"
डिंपल ने गुस्से में हेमा से क्या कहा?
डिंपल ने उसी किताब में याद किया कि उन्हें लगता था कि धर्मेंद्र कभी हेमा से शादी नहीं करेंगे। डिंपल ने कहा, "देखिए, मैं उन दिनों इतनी गुस्सैल स्वभाव की थी कि उनकी समस्याओं को लेकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैं उनसे कहती थी,'यह आदमी (धर्मेंद्र) तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। बेहतर होगा कि तुम उठो और कुछ करो।"
