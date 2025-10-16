Language
    'जब मुझे उनकी जरूरत थी...', Pankaj Dheer के निधन से टूटीं हेमा मालिनी, कैप्शन देख रो देंगे आप

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:55 AM (IST)

    'महाभारत' में 'कर्ण' का किरदार निभाने वाले 68 वर्षीय अभिनेता पंकज धीर के निधन की खबर ने सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि सितारों का दिल भी तोड़ दिया। माइथोलॉजिकल शो में 'अर्जुन' के बाद अब हेमा मालिनी ने भी उनकी मौत पर दुख व्यक्त करते हुए ऐसा कैप्शन लिखा, जिसे पढ़कर एक्टर को याद कर आप रो देंगे। 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंकज धीर ने 40 साल से ज्यादा अलग-अलग किरदार निभाए। कभी वह विलेन बनकर छाए, तो कभी पिता के रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया। हालांकि, उन्हें इंडस्ट्री में महाभारत का 'कर्ण' का किरदार अदा करने के लिए जाना जाता है। कैंसर से एक लंबी जंग लड़ने के बाद अभिनेता का बीते दिन निधन हो गया। 

    उनके निधन की खबर ने इंडस्ट्री को अंदर से तोड़कर रख दिया। महाभारत के अर्जुन उर्फ फिरोज खान ने जहां उनके साथ स्कूल और क्रिकेट के दिनों को याद किया, तो वहीं सलमान खान उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इसके अलावा अब बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल भी पंकज धीर को याद करते हुए काफी भावुक हो गई हैं और उन्होंने तस्वीरों के साथ ऐसा पोस्ट डाला है, जिससे सभी काफी इमोशनल हो जाएंगे। 

    हेमा मालिनी ने कहा-मुझे हमेशा हिम्मत दी 

    'सीता और गीता' एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने पंकज धीर के साथ दो तस्वीरें अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं। पहली फोटो में वह पंकज धीर के साथ साड़ी में पोज कर रही हैं, तो वहीं दूसरी फोटो में दोनों सितारे कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं। इन दोनों ही फोटो को शेयर करते हुए हेमा मालिनी ने कैप्शन में लिखा,

    "आज मैंने अपने करीबी दोस्त को खो दिया और मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूं। पंकज धीर बहुत ही स्नेही, जुनूनी थे और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे। उन्होंने महाभारत में 'कर्ण' के किरदार से लोगों का दिल जीता। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने जिंदगी को खुल के जिया। कैंसर से उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और उस पर ही वह जीत पाने के लिए दृढ़ थे। मैं जो भी करती थी, उसमें वह मेरे लिए सपोर्टिव थे और मेरी हिम्मत बढ़ाते थे। जब भी मुझे उनकी जरूरत हुई, वह मेरे लिए हमेशा खड़े रहे। मैं उनके सपोर्ट और उनकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी में मिस करूंगी। दिल से मेरी संवेदनाएं उनकी पत्नी अनीता जी के साथ है, जो उनकी जिंदगी की रोशनी थीं"। 

    एशा देओल ने भी पंकज धीर को दी श्रद्धांजलि

    हेमा मालिनी के अलावा उनकी बड़ी बेटी एशा देओल ने भी पंकज धीर को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "पंकज सर के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। वह हमारे फैमिली फ्रैंड थे और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और आंटी और निकितन धीर को हिम्मत दे। ओम शांति"।

    आपको बता दें कि पंकज धीर का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान भूमि में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में सलमान खान से लेकर कुशाल टंडन और सिद्धार्थ मल्होत्रा सहित कई सितारे पहुंचे थे। 

