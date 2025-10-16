'जब मुझे उनकी जरूरत थी...', Pankaj Dheer के निधन से टूटीं हेमा मालिनी, कैप्शन देख रो देंगे आप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंकज धीर ने 40 साल से ज्यादा अलग-अलग किरदार निभाए। कभी वह विलेन बनकर छाए, तो कभी पिता के रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया। हालांकि, उन्हें इंडस्ट्री में महाभारत का 'कर्ण' का किरदार अदा करने के लिए जाना जाता है। कैंसर से एक लंबी जंग लड़ने के बाद अभिनेता का बीते दिन निधन हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनके निधन की खबर ने इंडस्ट्री को अंदर से तोड़कर रख दिया। महाभारत के अर्जुन उर्फ फिरोज खान ने जहां उनके साथ स्कूल और क्रिकेट के दिनों को याद किया, तो वहीं सलमान खान उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इसके अलावा अब बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल भी पंकज धीर को याद करते हुए काफी भावुक हो गई हैं और उन्होंने तस्वीरों के साथ ऐसा पोस्ट डाला है, जिससे सभी काफी इमोशनल हो जाएंगे।

हेमा मालिनी ने कहा-मुझे हमेशा हिम्मत दी 'सीता और गीता' एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने पंकज धीर के साथ दो तस्वीरें अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं। पहली फोटो में वह पंकज धीर के साथ साड़ी में पोज कर रही हैं, तो वहीं दूसरी फोटो में दोनों सितारे कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं। इन दोनों ही फोटो को शेयर करते हुए हेमा मालिनी ने कैप्शन में लिखा,