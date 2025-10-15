Pankaj Dheer Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक थे पंकज धीर? जानें महाभारत के 'कर्ण' की नेटवर्थ
बीआर चोपड़ा की 1988 की टीवी सीरीज़ महाभारत में कर्ण की प्रतिष्ठित भूमिका निभाने के लिए मशहूर अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे मुंबई के सांताक्रूज़ उपनगर स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर हुआ। एक्टर के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा निकितिन धीर, बहू और एक पोती है। आइए जानते हैं कितनी संपत्ति के मालिक थे पंकज धीर?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की दमदार भूमिका के लिए याद किए जाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर, 2025 को निधन हो गया। एक्टर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) ने इस खबर की पुष्टि की, जिसने टेलीविजन के आईकॉनिक सितारों में से एक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।
निर्माता अशोक पंडित ने भी पुष्टि की कि धीर हाल के महीनों में अस्पताल में आते-जाते रहे थे। उनका अंतिम संस्कार शाम 4:30 बजे मुंबई के विले पार्ले में हुआ।
फिल्मी पृष्ठभूमि से था गहरा नाता
पंकज धीक का जन्म 9 नवंबर, 1956 को पंजाब में हुआ। धीर फ़िल्मी पृष्ठभूमि से थे। उनके पिता, सी.एल. धीर, एक प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता थे। पंकज भी शुरुआत में निर्देशक बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अभिनय की ओर मोड़ दिया जब उन्हें 1983 की फ़िल्म सूखा में अपनी पहली भूमिका मिली। सालों से एक्टर टीवी और फिल्मी पर्दे पर एक जाना-पहचाना चेहरा बने हुए हैं।
यह भी पढ़ें- Pankaj Dheer Last Rites: टाइट सिक्योरिटी के बीच पंकज धीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भाईजान, सिद्धार्थ भी आए नजर
सीरियलों की बात करें तो पंकज ने चंद्रकांता,युग, ग्रेट मराठा जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया। इसके अलावा साधक, बादशाह और सोल्जर्स जैसी फिल्मों में उनके छोटे रोल के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है।
View this post on Instagram
कितनी थी पंकज की संपत्ति?
प्राइम वर्ल्ड डॉट कॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वह प्रति एपिसोड करीब 60,000 रुपये तक की फीस लेते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकज धीर के पास लगभग 42 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसमें उनकी मुंबई और पंजाब में प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, निवेश और बिजनेस की आमदनी शामिल है। वह फिल्मों और टीवी सीरियल्स के साथ-साथ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करते थे। उनकी सालाना कमाई ₹1.44 करोड़ से ज्यादा थी।
यह भी पढ़ें- अपने 'कर्ण' को याद कर फूट-फूटकर रोए महाभारत के 'अर्जुन', वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।