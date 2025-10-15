Pankaj Dheer Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक थे पंकज धीर? जानें महाभारत के 'कर्ण' की नेटवर्थ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की दमदार भूमिका के लिए याद किए जाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर, 2025 को निधन हो गया। एक्टर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) ने इस खबर की पुष्टि की, जिसने टेलीविजन के आईकॉनिक सितारों में से एक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।

