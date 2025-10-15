Language
    Pankaj Dheer Last Rites: टाइट सिक्योरिटी के बीच पंकज धीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भाईजान, सिद्धार्थ भी आए नजर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:21 PM (IST)

    बीआर चोपड़ा की 1988 की टीवी सीरीज महाभारत में कर्ण की प्रतिष्ठित भूमिका निभाने के लिए मशहूर अभिनेता पंकज धीर (Pankaj Dheer Death) का बुधवार को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे मुंबई के सांताक्रूज उपनगर स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर हुआ। इस दौरान कई फिल्मी सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

    निकितिन धीर से मिलने पहुंचे सलमान खान (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महाभारत में कर्ण का रोल अदा कर चुके एक्टर पंकज धीर (Pankaj Dheer) का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। पंकज लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। सिंटा ने उनके निधन की पु्ष्टि की।

    पवन हंस घाट पर हुआ अंतिम संस्कार

    CINTAA (सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा,"बेहद दुःख और गहरे शोक के साथ, हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और CINTAA के पूर्व माननीय महासचिव, पंकज धीर जी का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे, पवन हंस, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई के बगल में किया जाएगा।"

    परिवार से मिलने पहुंचे सलमान खान

    वहीं कई बॉलीवुड हस्तियां उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुपरस्टार सलमान खान भी भारी सिक्योरिटी के बीच अभिनेता पंकज धीर को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सलमान का पंकज के बेटे निकितिन धीर के साथ काफी करीबी रिश्ता है।

    निकितिन को गले लगाते नजर आए सलमान

    एक्टर भावुक निकितिन को सांत्वना देते और उन्हें गले लगाते हुए नजर आए जिससे इस मुश्किल घड़ी में उन्हें ढांढ़स मिला। सलमान ने पंकज के साथ 'तुमको ना भूल पाएंगे' में काम किया है। वहीं निकितिन के साथ वो 'रेडी', 'दबंग 2' और 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आते देखा गया।

     
     
     
    अन्य फिल्मी सितारों में जयद्रथ की भूमिका निभाने वाले दीप ढिल्लन, द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले सुरेंद्र पाल और महाभारत में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले फिरोज खान शामिल थे। चंद्रकांता में राजकुमार वीरेंद्र विक्रम सिंह का किरदार निभाने वाले शाहबाज खान भी मौजूद थे।

     
     
     
    कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं निकितिन की पत्नी

    पंकज धीर के परिवार में उनकी पत्नी अनीता, अभिनेता पुत्र निकितिन धीर और बहू कृतिका सेंगर हैं, जो एक अभिनेत्री भी हैं। उनकी 3 साल की पोती देविका भी है। महाभारत के अलावा, पंकज धीर कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में भी नजर आए, जिनमें चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा, कानून और ससुराल सिमर का शामिल हैं। उनकी पॉपुलर फिल्मों में सौगंध, सड़क, बादशाह, सोल्जर और टार्ज़न: द वंडर कार शामिल हैं। उनकी पत्नी अनीता धीर एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं।

