Pankaj Dheer Last Rites: टाइट सिक्योरिटी के बीच पंकज धीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भाईजान, सिद्धार्थ भी आए नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महाभारत में कर्ण का रोल अदा कर चुके एक्टर पंकज धीर (Pankaj Dheer) का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। पंकज लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। सिंटा ने उनके निधन की पु्ष्टि की।

पवन हंस घाट पर हुआ अंतिम संस्कार CINTAA (सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा,"बेहद दुःख और गहरे शोक के साथ, हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और CINTAA के पूर्व माननीय महासचिव, पंकज धीर जी का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे, पवन हंस, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई के बगल में किया जाएगा।"