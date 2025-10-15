अपने 'कर्ण' को याद कर फूट-फूटकर रोए महाभारत के 'अर्जुन', वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंकज धीर के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से कैंसर से जूझते हुए अभिनेता ने 68 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले 40 सालों में पंकज धीर ने बॉलीवुड और टीवी पर कई अलग-अलग पावरफुल भूमिका निभाकर फैंस का दिल जीता।

अभिनेता को मुख्य रूप से 'महाभारत' में 'कर्ण' के किरदार के लिए जाना जाता है। इस भूमिका में उन्होंने फैंस के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी है। उनके निधन के बाद फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हालांकि, इस बीच ही अब 'महाभारत' में 'अर्जुन' का किरदार निभा चुके और पंकज धीर के करीबी दोस्त फिरोज खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर निश्चित रूप से फैंस का दिल पसीज जाएगा।

महाभारत के 'अर्जुन' का रो-रोकर हुआ बुरा हाल महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले अभिनेता फिरोज खान ने दोस्त पंकज धीर के निधन के बाद हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसे देखकर फैंस की आंखें भी नम हो चुकी हैं। वह उन्हें याद करते हुए कहते हैं,

सोशल मीडिया पर फैंस ने दी श्रद्धांजलि फिरोज खान की इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस उन्हें खुद को संभालने के लिए कह रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "सर आज सुबह ही मैं महाभारत देख रहा था, उनके निधन की खबर बहुत ही दर्दनाक है। हमारे अर्जुन आप अपना ध्यान रखिये। आज हमने अपने कर्ण को खो दिया है"।