Pankaj Dheer Death: मूंछों की खातिर छोड़ा था बड़ा किरदार, जब पंकज धीर को डायरेक्टर ने कहा था Get Out

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Pankaj Dheer Died: बॉलीवुड से इस वक्त दुखद खबर सामने आ रही है। सोल्जर, बादशाह और तुमको न भूल पाएंगे जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लंबे समय तक जूझने के बाद निधन हो गया। उनके निधन की अचानक आई खबर पर फैंस और फ्रेंड्स के लिए यकीन करना बेहद मुश्किल हैं।

वैसे तो पंकज धीर ने अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान-शाह रुख सहित कई सितारों के साथ काम किया, लेकिन जिस शो के लिए उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला, वह है 'महाभारत', जिसमें अभिनेता ने कर्ण का किरदार निभाया था। हालांकि, उन्हें कर्ण से पहले एक ऐसा रोल ऑफर हुआ था, जो उन्हें मुख्य अभिनेताओं की कैटेगरी में ला सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी मूंछों के कारण उसके लिए मना कर दिया था। कौन सा था वह शो और किरदार, नीचे पढ़ें विस्तार से:

किरदार से ज्यादा मूंछों से था प्यार पंकज धीर ने लहरे रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में इस किस्से के बारे में बताया था। एक्टर ने बताया था कि उनकी इस हरकत से डायरेक्टर इतना नाराज हुए थे कि उन्होंने सीधे-सीधे एक्टर को बाहर निकाल दिया था। पंकज धीर ने कहा था, "जब मैंने 'महाभारत' के लिए ऑडिशन दिया था तो वहां डॉयलॉग राइटर राही मासूम रजा, भृंग तुपकरी साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा जी का एक पैनल बना था। उन सभी को लगा था कि मुझपर अर्जुन का रोल सूट होगा। हमने हाथ मिलाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया"।