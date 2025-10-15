Pankaj Dheer Death: मूंछों की खातिर छोड़ा था बड़ा किरदार, जब पंकज धीर को डायरेक्टर ने कहा था Get Out
Pankaj Dheer Passed Away: 68 साल की उम्र में अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पंकज धीर ने अपने लंबे करियर में कई अलग-अलग कैरेक्टर निभाए। हालांकि, मूंछों के प्यार में एक बार उन्होंने निर्देशक के सामने ही बगावत कर दी थी और किरदार निभाने से मना कर दिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Pankaj Dheer Died: बॉलीवुड से इस वक्त दुखद खबर सामने आ रही है। सोल्जर, बादशाह और तुमको न भूल पाएंगे जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लंबे समय तक जूझने के बाद निधन हो गया। उनके निधन की अचानक आई खबर पर फैंस और फ्रेंड्स के लिए यकीन करना बेहद मुश्किल हैं।
वैसे तो पंकज धीर ने अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान-शाह रुख सहित कई सितारों के साथ काम किया, लेकिन जिस शो के लिए उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला, वह है 'महाभारत', जिसमें अभिनेता ने कर्ण का किरदार निभाया था। हालांकि, उन्हें कर्ण से पहले एक ऐसा रोल ऑफर हुआ था, जो उन्हें मुख्य अभिनेताओं की कैटेगरी में ला सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी मूंछों के कारण उसके लिए मना कर दिया था। कौन सा था वह शो और किरदार, नीचे पढ़ें विस्तार से:
किरदार से ज्यादा मूंछों से था प्यार
पंकज धीर ने लहरे रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में इस किस्से के बारे में बताया था। एक्टर ने बताया था कि उनकी इस हरकत से डायरेक्टर इतना नाराज हुए थे कि उन्होंने सीधे-सीधे एक्टर को बाहर निकाल दिया था। पंकज धीर ने कहा था, "जब मैंने 'महाभारत' के लिए ऑडिशन दिया था तो वहां डॉयलॉग राइटर राही मासूम रजा, भृंग तुपकरी साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा जी का एक पैनल बना था। उन सभी को लगा था कि मुझपर अर्जुन का रोल सूट होगा। हमने हाथ मिलाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया"।
एक्टर ने आगे कहा, "बीआर चोपड़ा ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि क्योंकि अब तुम अर्जुन का किरदार निभा रहे हो, तो उसके लिए आपको अपनी मूंछें उड़ानी होंगी। मैंने तुरंत बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उन्हें कहा कि मेरा चेहरा ऐसा है कि अगर मैंने मूंछें उड़ाई तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा 'तुम एक्टर ही हो ना? तुम सिर्फ एक मूंछों के लिए इतना बड़ा किरदार कैसे छोड़ सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा"।
गुस्से में बी आर चोपड़ा ने निकाला था बाहर
उन्होंने उस किस्से को आगे बताते हुए इस निर्णय को गलत बताया और कहा, "मुझे पता है ये मेरी बड़ी बेवकूफी थी, लेकिन उस समय मुझे बस इतना ही समझ आता था। चोपड़ा साहब ने मुझे कहा, यहां से निकल जाओ और दोबारा कभी वापिस मत आना। उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया और मैं छह महीने तक सिर्फ डबिंग करता रहा। हालांकि, बाद में मुझे चोपड़ा साहब ने दोबारा फोन किया और कर्ण का रोल ऑफर किया। तभी भी मैंने उनसे यही पूछा कि मुझे अपनी मूंछें तो नहीं हटानी पड़ेंगी, तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं और ऐसे मुझे महाभारत में रोल मिला।
पंकज धीर ने महाभारत में जब अर्जुन का रोल छोड़ा, तो ये रोल फिरोज खान ने पास गया, जिसमें उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी की आज भी लोग उन्हें इसी किरदार की वजह से खूब प्यार देते हैं।
