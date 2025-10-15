'महाभारत' के 'कर्ण' Pankaj Dheer के लिए कैंसर बना काल, इन सितारों को भी खा गई ये बीमारी!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड और टीवी जगत की दुनिया में अबतक कई सितारे आए जिन्होंने जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और वो भी कैंसर से। कैंसर ये वो बीमारी है, जिसने ना जाने कितने सितारों की सांसों पर ब्रेक लगाया। हालांकि कई इस गंभीर बीमारी से जीत गए तो कई स्टार्स इसके आगे हार गए। बॉलीवुड हो, टीवी हो या फिर कोई और स्टार, कई स्टार्स ने कैंसर (Cancer) के आगे हार मान ली। हाल ही में महाभारत (Mahabharat) में कर्ण का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर पंकज धीर (Pankaj Dheer) का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से पंकज धीर कैंसर से जंग लड़ रहे थे लेकिन अफसोस आखिरकार वो इसके आगे गए। पंकज धीर सिनेमा और टीवी का जाना माना नाम थे। कई टीवी शोज और फिल्मों में उन्होंने काम किया। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से स्टार्स हैं जिनके लिए कैंसर काल बना।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऋषि कपूर-

बॉलीवुड के चिंटू कपूर यानि ऋषि कपूर भी कैंसर का ही शिकार हुए थे। कैंसर जब उन्हें हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद काफी वक्त तक उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद साल 2020 मेंऋषि कपूर की ब्लड कैंसर से मौत हो गई। विदेश में लंबे वक्त तक उनका इलाज भी चला लेकिन अफसोस वो इसके हार गए।

नरगिस दत्त-

60 और 70 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस नरगिस दत्त भी कैंसर का शिकार हुईं थीं। नरगिस दत्त को साईलैंट कैंसर हुआ था। इसके बाद नरगिस का 52 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया। उनके पति और एक्टर सुनीत दत्त भी बेहद टूटे थे तो वहीं संजय दत्त को अपनी मां नरगिस से बेहद लगाव था और वो भी मां के निधन के बाद बुरी तरह से टूट गए थे क्योंकि संजय की फिल्म रॉकी के रिलीज होने के ठीक तीन दिन पहले ही उनकी मां का निधन हुआ था। 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हुआ था।

राजेश खन्ना-

हिंदी फिल्मों के काका कहे जाने वाले एक्टर राजेश खन्ना भी कैंसर का शिकार हुए। राजेश खन्ना के ब्लैडर कैंसर हुआ था। मौत के डेढ़ साल पहले उन्हें अपने कैंसर के बारे में पता चला था। इसके बाद लंबे वक्त तक उनका इलाज चला लेकिन 18 जुलाई 2012 को कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। उन्होंने मौत के 20 दिन पहले अपने परिवार को कहा था कि 'मैं जानता हूं, दवाइयां अपना काम नहीं कर रही हैं, लगता है मेरा टाइम आ गया है'।

विनोद खन्ना-

दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना भी कैंसर का ही शिकार हुए थे। विनोद खन्ना को ब्लैडर कैंसर हुआ था और वो लंबे वक्त से इस कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। कैंसर की वजह से उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। इसके बाद 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना का निधन हो गया।