फिल्मफेयर अवॉर्ड नहीं मिला तो भड़का डायरेक्टर, 'लापता लेडीज' को भी लपेटे में लिया!

हाल ही में डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने फिल्मफेयर अवॉर्ड ना मिलने पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आखिर उनकी फिल्म द केरला स्टोरी को क्यों अवॉर्ड नहीं दिया गया। इसके अलावा सुदीप्तो ने लापता लेडीज और किरण राव को लेकर भी बयान दिया। आपको बता दें कि सुदीप्तो की फिल्म द केरला स्टोरी को बीते दिनों ही नेशनल अवॉर्ड मिला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. जब भी कोई फिल्म आती है तो उस फिल्म से जुड़े कलाकार या मेकर्स को बस उम्मीद रहती है कि उनकी फिल्म को लोग पसंद करें और उस फिल्म को अवॉर्ड्स मिले या सम्मानित किया जाए। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में फिल्मफेयर अवॉर्ड्स (Filmfare Awards) हुए। इस बार फिल्मफेयर अवॉर्ड कई स्टार्स की झोली में गिरा। कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन से लेकर आलिया भट्ट ने अवॉर्ड जीता। वहीं फिल्म लापता लेडीज ने भी कई अवॉर्ड जीते। लेकिन अब हाल ही में एक डायरेक्टर ने फिल्मफेयर अवॉर्ड्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और ये कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर सुदीप्तो सेन (Sudipto Sen) हैं। अब क्यों उन्होंने इस पर अपनी भड़ास निकाली है, आइए जानते हैं।
फिल्मफेयर अवॉर्ड्स पर निकाली भड़ास
दरअसल हुआ ये कि, हाल ही में फिल्मफेयर अवॉर्ड्स हुए तो यहां डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को कोई अवॉर्ड नहीं मिला। सुदीप्तो सेन ने 'द केरल स्टोरी' को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अदा शर्मा (Adah Sharma) लीड रोल में नज़र आईं थीं। वहीं हाल ही में हुए '71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड' में डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को बेस्ट डायरेक्टर के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। नेशनल अवॉर्ड पाकर सुदीप्तो सेन वाकई में बेहद खुश हुए। वहीं इसके बाद अहमदाबाद में फिल्मफेयर अवॉर्ड शो हुआ। लेकिन यहां उनकी बजाय फिल्मफेयर में बेस्ट डायरेक्टर किरण राव (Kiran Rao) को उनकी फिल्म 'लापता लेडीज' (Laapata Ladies) के लिए मिला। बस फिर क्या था यही बात सुदीप्तो सेन को पसंद नहीं आई और वो इस पर भड़क गए।
सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
सुदीप्तो सेन ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए सुदीप्तो सेन ने बिना नाम लिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुदीप्तो ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि, इस साल का फिल्मफेयर अवॉर्ड सच में भारतीय 'नए वेग' का पर्दाफाश है। एक कॉपी की गई फिल्म, क्रूरता सिखाने वाली एक फिल्म और एक फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर करीब 72 घंटे भी नहीं टिक पाई और हैरानी की बात है कि इन सबने मिलकर अधिकांश पुरस्कार लूट लिए। जैसा कि सबको पता था कि 2024 का सबसे अच्छा काम अभी भी गुम ही है, उसे किसी ने नहीं सराहा। अब समझ आया कि जब द केरला स्टोरी को नेशनल अवॉर्ड मिला तो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स ने ये हरकत क्यों की है। सच कहूं तो मुझे बेहद खुशी है कि, ये 'वुड' (Bollywood) समाज न तो हमें पहचानता है और ना हमें बुलाता और ही हमें चुनता भी है। सही है, हम बच गए ऐसे नकली हंसी ठिठोली, झूठे भाईचारे और ऐसी चापलूसी करने वालों से। मैं खुश हूं कि मुंबई में सिनेमा के नाम पर चल रहे इस पाखंड से बच गए और कान में जाकर फोटोज खिंचवाने की कतई जरूरत नहीं पड़ी है।
सुदीप्तो सेन ने खुलेआम इस बात का विरोध किया है कि उनकी फिल्म को फिल्मफेयर अवॉर्ड में किसी भी अवॉर्ड से क्यों नहीं नवाजा गया है। यही नहीं उन्होंने लापता लेडीज और किरण राव पर भी इनडायरेक्टली निशाना साधा है। फिलहाल देखना ये है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या ये विवाद और आगे बढ़ेगा या फिर यहीं खत्म हो जाएगा।
