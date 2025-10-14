कहां खो गया बॉलीवुड का वो 'टार्जन' हीरो, होटल में धुत पड़े मिले हेमंत बिरजे!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. 80 के दशक में कई ऐसे एक्टर्स थे, जिन्होंने महज एक फिल्म से ही लोगों का दिल जीत लिया। इसी में एक एक फिल्म ऐसी आई थी जिसका नाम था 'टार्जन'। इस फिल्म में हेमंत बिरजे लीड रोल में थे। वहीं फिल्म में उनके साथ नजर आईं थीं किमी काटकर। ये वो फिल्म थी जिसने अपने गानों और कुछ सीन्स के लिए खूब सुर्खियां बटोरीं थीं। फिल्म में हेमंत बिरजे और किमी काटकर के बीच ऐसे बोल्ड सीन्स थे कि जिन पर विवाद भी हुआ। लेकिन हेमंत बिरजे सिर्फ इसी फिल्म से ज्यादा चर्चा में रहे। इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्में मिली लेकिन उसमें हेमंत की मौजूदगी ज्यादा नहीं रही। अब हाल ही में खबर आई है कि हेमंत बिरजे एक होटल में नशे की हालत में मिले हैं, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

होटल में धुत पड़े मिले हेमंत बिरजे

दरअसल खबर आई कि हाल ही में उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला का आयोजन किया गया था। यहां समिति की ओर से रामलीला मैदान पर आयोजित मेला में एक्टर हेमंत बिरजे को बुलाया गया। मैदान में दर्शक हेमंत बिरेज के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी देर हो गई और हेमंत नहीं आए। बाद में पता चला कि हेमंत ने फोन कर दिया कि उन्हें बंधक बना लिया है। पुलिस जब यहां के एक निजी होटल में पहुंची तो हेमंत वहां बैठे हुए थे, उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया था। इसके बाद संस्थापक भी यहां पहुंच गए। संस्थापक संदेश राज ने बताया कि, हेमंत बिरजे नशे की हालत में थे। जब उनसे फीस वापस मांगी तो उन्होंने देने से इंकार कर दिया। अभिनेता ने खुद को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस भी बुला ली। इसको लेकर काफी विवाद देर रात तक चलता रहा। जानकारों के अनुसार हेमंत 95 हजार में आए थे। 50 हजार रुपये आनलाइन पेमेंट हुआ था। 45 हजार की टिकट हुई थी। बाद में ये मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस इसकी जांच में लग गई। लेकिन सालों बाद हेमंत बिल्कुल गुमनाम हो गए हैं। ना तो उन्हें कोई फिल्म मिल रही है और ना ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट।

यह भी पढ़ें- सीक्रेट डेटिंग कर रहे हैं 'सैंयारा' कपल? सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें! 'एंडवेचर्स ऑफ टार्जन' से किया था डेब्यू

1985 में आई इस फिल्म से ही अभिनेता हेमंत बिरजे ने अपने करियर की शुरूआत की थी। ये फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म थी और फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री किमी काटकार नजर आईं थीं। इस फिल्म को बब्बर सुभाष ने डायरेक्ट किया था। वहीं फिल्म में हेमंत बिरजे और किमी काटकार के अलावा, दलीप ताहिल और ओम शिवपुरी ने भी काम किया। फिल्म बोल्ड सीन्स के चलते खूब सुर्खियों में रही थी। वहीं फिल्म जब आई तो हिट हो गई और इसे 'इंडियन टार्जन' के नाम से जाना जाने लगा। हेमंत अपनी डेब्यू फिल्म से पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। लेकिन इसी बीच डायरेक्टर बब्बर सुभाष की नज़र हेमंत बिरजे पर पड़ी तो उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक हीरो मिल गया। हालांकि हेमंत को एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। ये तो किस्मत थी कि उन्हें अचानक से ही ये फिल्म मिल गई। बब्बर सुभाष अपनी फिल्म टार्जन के लिए एक शर्मीले और गुडलुकिंग होने के साथ-साथ हट्टे-कट्टे लड़के को चाहते थे और उनकी ये तलाश हेमंत बिरजे ने पूरी कर दी। टार्जन के हिट होने के बाद हेमंत के पास कई फिल्मों के ऑफर आए। हेमंत ने 'आज के अंगारे', 'वीराना', 'तहखाना', 'कमांडो', 'सिंदूर और बंदूक', 'सौ साल बाद', 'आग के शोले', 'जंगली टार्जन', 'लश्कर', 'इक्के पे इक्का', 'भूखा शेर', 'टार्जन की बेटी', 'जख्मी शेरनी', 'हफ्ता वसूली', 'मां कसम', 'सौगंध गीता की', 'गलियों का बादशाह', 'हिटलर', 'शिवा का इंसाफ', 'लकीर' और 'जगीरा' समेत कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद धीरे-धीरे हेमंत को फिल्में मिलना बंद हो गईं।

धर्मेंद्र-गोविंदा भी हो गए थे हेमंत बिरजे से इंसिक्योर

कहा जाता है कि हेमंत की पॉपुलैरिटी ही थी कि उनसे बॉलीवुड के कई बड़े हीरो जलने लगे थे। इंसिक्योरिटी की वजह से उनके साथ कई लोगों ने काम करने से मना भी कर दिया था। दरअसल खुद इसको लेकर एक बार हेमंत बिरजे ने इंटरव्यू में बात की थी। हेमंत ने बताया था कि टार्जन हिट होने के बाद कई एक्टर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। इसमें धर्मेंद्र और गोविंदा जैसे बड़े स्टार्स का नाम शामिल है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती इकलौते ऐसे अभिनेता है जिन्होनें हेमंत के साथ काम किया और दोनों ने करीब 20 से ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया। मिथुन के साथ हेमंत के अच्छा रिश्ता रहा है। हेमंत ने बताया कि मिथुन उन्हें अपना छोटा भाई मानते हैं। इसके अलावा हेमंत ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने टार्जन के हिट होने के बाद 107 फिल्में साइन की थीं लेकिन इनमें से कई फिल्म बनी ही नहीं।