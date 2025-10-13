17 करोड़ का मिनी पर्स लेकर गईं नीता अंबानी, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में दिखाया जलवा

Language
    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:17 PM (IST)

    हाल ही में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने घर पर एक शानदार दिवाली पार्टी रखी। इस पार्टी में कई स्टार्स ने शिरकत की। इसी पार्टी में नीता अंबानी भी आईं। नीता अंबानी यहां अपनी छोटी बहू राधिका मर्चेंट के साथ पहुंचीं। लेकिन इस पार्टी में नीता अंबानी के लुक के साथ-साथ उनके छोटे से पर्स की चर्चा खूब हो रही है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। ये एक स्पेशल एडिशन पर्स है, जिसमें करीब 2700 से ज्यादा हीरे जड़े हुए हैं। 

    नीता अंबानी ने कैरी किया करोड़ों का पर्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दीवाली की तैयारियां इस वक्त हर तरफ जोर-शोर से चल रही हैं। हमारे बॉलीवुड में भी दीवाली से पहले जमकर जश्न मनाया जा रहा है। सितारों के यहां पार्टियां शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) ने एक शानदार दीवाली पार्टी होस्ट की है। इस दीवाली पार्टी में बॉलीवुड का कई बड़े सितारे नज़र आए हैं। इसी पार्टी में नीता अंबानी (Nita Ambani) भी पहुंचीं। नीता अंबानी यहां अकेले नहीं थीं बल्कि यहां वो अपनी छोटी राधिका मर्चेंट (Radhika Merchant) के साथ पहुंचीं। जैसे ही नीता अंबानी ने यहां एंट्री की तो हर किसी की नज़रें उन्हीं पर आकर ठहर गईं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान यहां नीता अंबानी के मिनी पर्स ने खींचा है। जिसकी कीमत जानने के बाद हर किसी को होश उड़ गए हैं।

    17 करोड़ के पर्स में लगे हैं 2700 से ज्यादा हीरे
    नीता अंबानी ने जैसे ही इस पार्टी में एंट्री की तो उन्होंने सारी लाइमलाइट खींच ली। नीता अंबानी ने मनीष मल्होत्रा डिजाइन की गई सिग्नेचर सिल्वर सीक्वेन साड़ी पहनी थी। इस साड़ी पर बारीक शेवरॉन डिटेलिंग भी थी। इसके अलावा अपने लुक को कॉम्प्लिमेंट करने के लिए उन्होंने हार्ट शेप्ड कोलंबियाई पन्ना वाले ग्रीन ईयरिंग्स और उसी के जैसा पन्ना और हीरे का ब्रेसलेट अपने हाथों में कैरी किया। इसके साथ ही उन्होंने एक खास मिनी बैग भी कैरी किया, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। दरअसल नीता अंबानी के हाथ में जो मिनी बैग था वो दरअसल हर्मीस का एक स्पेशल एडिशन मिनी बिर्किन बैग है। ये बैग हर्मीस का सबसे कीमती और रेयर मिनी पर्स है। इस पर्स को सैक बिजौ बिर्किन के नाम से जाना जाता है, जिसे 2012 में स्पेशली डिजाइन किया गया था। वहीं पर्स की कीमत करीब 17 करोड़ से ज्यादा की है और इस मनी पर्स में 2712 डायमंड्स लगे हुए हैं, जो इसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाते हैं।

    Nita Ambani

    बहू राधिका के लुक ने भी खींचा सबका ध्यान
    नीता अंबानी के साथ-साथ यहां उनकी छोटी बहू राधिका मर्चेंट ने भी खूब लाइमलाइट खींची है। राधिका मर्चेंट भी यहां साड़ी में नज़र आईं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने भी अपने हाथ में एक मिनी बैग कैरी किया गया, जो हर्मीस का कैली मिनी बैग है। इस बैग की कीमत भी करीब 2 करोड़ से ज्यादा की है। हालांकि राधिका के लुक से ज्यादा इस वक्त नीता अंबानी के लुक की हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके लुक की जमकर तारीफ हो रही है।

    वहीं मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की बात करें तो इस पार्टी में कई सितारों ने चार चांद लगाए। जिसमें रेखा,काजोल, करीना कपूर, गौरी खान, अनन्या पांडे, खुशी कपूर, अर्जुन कपूर, डायना पेंटी, नुसरत भरूचा समेत कई स्टार्स पहुंचे।

