17 करोड़ का मिनी पर्स लेकर गईं नीता अंबानी, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में दिखाया जलवा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दीवाली की तैयारियां इस वक्त हर तरफ जोर-शोर से चल रही हैं। हमारे बॉलीवुड में भी दीवाली से पहले जमकर जश्न मनाया जा रहा है। सितारों के यहां पार्टियां शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) ने एक शानदार दीवाली पार्टी होस्ट की है। इस दीवाली पार्टी में बॉलीवुड का कई बड़े सितारे नज़र आए हैं। इसी पार्टी में नीता अंबानी (Nita Ambani) भी पहुंचीं। नीता अंबानी यहां अकेले नहीं थीं बल्कि यहां वो अपनी छोटी राधिका मर्चेंट (Radhika Merchant) के साथ पहुंचीं। जैसे ही नीता अंबानी ने यहां एंट्री की तो हर किसी की नज़रें उन्हीं पर आकर ठहर गईं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान यहां नीता अंबानी के मिनी पर्स ने खींचा है। जिसकी कीमत जानने के बाद हर किसी को होश उड़ गए हैं।

