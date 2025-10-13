गुमनामी में जी रहीं 80 के दशक की 'बेबी गुड्डू', दुबई में करती हैं ये नौकरी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी फिल्म इंड्स्ट्री में ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने रातोंरात सफलता हासिल की है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लोगों ने महज एक या दो फिल्मों के बाद ही हाथों-हाथ लिया है। इसी में से एक नाम है 70-80 के दशक की मशहूर चाइल्ड एक्टर बेबी गुड्डू (Baby Guddu) का। ये वही बेबी गुड्डू हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर अपनी छाप छोड़ी। हर दूसरी फिल्म में बेबी गुड्डू उस वक्त नज़र आया करती थीं।

कोई भी एक्टर हो, या कोई एक्ट्रेस, बेबी गुड्डू की मौजूदगी नजर आ ही जाती थी। लेकिन 70 और 80 के दशक की ये बेबी गुड्डू आज कहां है, इसके बारे में कम ही लोगों को पता है। कई फिल्मों में काम कर चुकी बेबी गुड्डू फिल्मी पर्दे और फिल्मी दुनिया से बहुत दूर हैं और गुमनामी में अपनी जिंदगी जी रही हैं। आइए जानते हैं कि आखिर आज कहां है मशहूर बाल कलाकार बेबी गुड्डू।

छोटी सी उम्र में ही मिली बड़ी पहचान बेबी गुड्डू का असली नाम शाहिंदा बेग (Shahinda Baig) है और उनका नाता बचपन से ही फिल्मी दुनिया से रहा। वो फिल्ममेकर एमएम बेग (M.M. Baig) की बेटी हैं। एम एम बेग ने साल 1994 में आई फिल्म छोटी बहू को डायरेक्ट किया था। शाहिंदा वो तीन साल की थीं, तभी तो उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद साल 1984 में उन्होंने पहली फिल्म पाप और पुण्य की थी। जब वो इस फिल्म में नज़र आईं तब वो महज 3 साल की ही थीं। इस फिल्म में नन्ही से बेबी गुड्डू को बड़ी पहचान मिल गई।

Photo Credit - X उनकी एक्टिंग लोगों के दिलों में घर कर गई। जब धीरे धीरे शाहिदा फिल्मों में नाम बनाने लगीं तो उन्होंने नाम बदल लिया और उनका नाम फिर बेबी गुड्डू पड़ गया। अक्सर हर फिल्म में उनका नाम यही होता था। ये भी इसकी एक बड़ी वजह थी। इसके बाद बेबी गुड्डू को कई बड़ी फिल्में मिलती गईं। औलाद, परिवार, घर-घर की कहानी, मुलजिम, नागिन, प्यार किया है प्यार करेंगे और आखिर क्यों समेत उन्होंने करीब 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बड़ी बात ये थी कि बेबी गुड्डू को बड़े स्टार्स के साथ फिल्में मिलीं। उन्होंने अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, श्रीदेवी, राजेश खन्ना, जया प्रदा और पूनम ढिल्लों जैसे स्टार्स के साथ काम किया।

11 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया को कहा अलविदा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी गुड्डू को बड़ी पहचान मिल गई। उन्होंने कई बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम कर लिया था। भले ही उन फिल्मों में वो लीड रोल में नहीं हुआ करती थीं, लेकिन फिल्म में जितना अहम किरदार उस फिल्म के हीरो या हीरोइन का होता था, उतनी ही अहमियत बेबी गुड्डू को भी मिलती थी। महज कुछ ही सालों में बेबी गुड्डू ने 30 फिल्मों में काम कर लिया लेकिन पढ़ाई के चलते बेबी गुड्डू को बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। जब वो बड़ी हो रही थीं तो माता-पिता को उनकी पढ़ाई की चिंता सताने लगी। आखिरकार बेबी गुड्डू ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना ही सही समझा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगीं। कहा जाता है कि पढ़ाई के वक्त भी उन्हें कुछ फिल्मों के ऑफर्स मिले लेकिन उन्होंने उन ऑफर्स को ठुकरा दिया।