'तुम हीरो कैसे बनोगे...', Amitabh Bachchan को प्रोड्यूसर से ऐसी बात सुनकर लगा था जोर का झटका
अमिताभ बच्चन को फिल्मी दुनिया में आने से पहले काफी संघर्ष करना पड़ा था। सात हिंदुस्तानी से डेब्यू करने वाले अमिताभ से एक बार एक खास शख्स ने उनसे कहा था कि वह हीरो कैसे बनेंगे। सालों बाद अभिनेता ने उन्हें अपनी सफलता दिखाकर खुद को साबित किया था। जानिए यह किस्सा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन के लिए फिल्मी दुनिया में आना और यहां नाम कमाना कभी भी आसान नहीं था। अभिनय की दुनिया में आने से पहले उन्होंने काफी संघर्ष किया है। करियर के शुरुआती दिनों में ही उनसे एक प्रोड्यूसर ने ऐसी बात कही थी कि उन्हें बड़ा झटका लग गया था।
11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन ने साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म सात हिंदुस्तानी (Saat Hindustani) से डेब्यू किया था। मगर उन्हें कामयाबी आनंद के बाद नसीब हुआ और जंजीर मूवी ने तो उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। मगर क्या आपको पता है कि अभिनय में आने से पहले एक शख्स ने उनसे ऐसी बात कही थी जो उनके दिल में चुभ गई थी।
अमिताभ की राजेश से हुई थी तुलना
दरअसल, एक टीवी प्रोड्यूसर ने उनसे कहा था कि वह न शशि कपूर जैसे दिखते हैं और ना ही राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) जैसे, ऐसे में वह हीरो कैसे बनेंगे? यह टीवी प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि उनकी मुंह बोली बहन थीं, जिनके घर अमिताभ रहने के लिए आए थे।
प्रोड्यूसर के घर पर रुके थे अमिताभ बच्चन
टीवी किस्सा के मुताबिक, अमिताभ बच्चन मुंबई में सबसे पहले जिसके घर रुकने आए थे, वह टीवी प्रोड्यूसर नीरजा शाह की मां के घर रहते थे। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने उन्हें फोन कर बताया था कि उनका बेटा अभिनेता बनना चाहता है, ऐसे में वह कुछ समय के लिए वहां रह ले।
अमिताभ के अभिनय करियर से अनजान थीं प्रोड्यूसर
नीरजा शाह ने एक बार रेडिफ डॉट कॉम को दिए इंटरव्यू में अमिताभ के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि जब अमिताभ उनके घर पर रहने आए थे, तब वह और उनकी बहन अपनी मां के रूम में शिफ्ट हो गई थीं और बिग बी उनके कमरे में रहते थे। उन्हें और उनकी बहन को नहीं पता था कि वह अभिनेता बनने आए हैं क्योंकि उस समय दोनों स्कूल में थीं और उन्हें फिल्में देखने की परमीशन नहीं थी।
बहन की बात सुन हैरान हो गए थे अमिताभ
महीनों तक नीरजा और उनकी बहन इस बात से अनजान रहीं कि अमिताभ बच्चन अभिनेता बनने की जद्दोजहद में हैं। एक बार आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया कि वह यहां क्या करने आए हैं। तब उनकी मां से परमीशन लेते हुए बिग बी ने बताया कि वह अभिनेता बनने आए हैं। तब नीरजा ने बेझिझक होकर उनसे कहा था, "आप ना तो शशि कपूर जैसे दिखते हो। ना ही आप राजेश खन्ना जैसे लगते हो। फिर आप कैसे हीरो बनोगे भइया?"
सालों बाद याद दिलाई थी ये बात
इनकी ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत उनकी मां से कहा, "भाई, मेरे घर में ही फैन क्लब नहीं होगा तो बाहर कैसे मिलेगा मुझे फैन क्लब?" खैर, अमिताभ करीब डेढ़ साल तक नीरजा के घर में रहे थे और फिर कहीं और शिफ्ट हो गए थे। सालों बाद जब अभिनेता बनने के बाद अमिताभ अपनी बहन नीरजा से मिले तो उन्होंने उनसे कहा था, "तुम्हें याद है ना तुमने उस दिन क्या कहा था? देखो। क्या से क्या हो गया।"
