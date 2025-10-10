Language
    'मुंज्या' एक्टर की Amitabh Bachchan से ऐसी थी पहली मुलाकात, कहां- जेब से निकालकर बादाम दिए और फिर...

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:25 PM (IST)

    सदी के महानायक अमिताभ बच्चन वह अभिनेता हैं, जिनसे हर कोई इंस्पायर है। हाल ही में मुंज्या से घर-घर में फेमस हुए अभिनेता अभय वर्मा ने बिग बी के जन्मदिन के मौके पर उनसे पहली मुलाकात का अनुभव शेयर किया। साथ ही उन्होंने बताया कि अमिताभ उनके लिए भगवान की तरह हैं। 

    मुंज्या एक्टर ने शेयर किया बिग बी से पहली मुलाकात का किस्सा/ फोटो- Instagram

    दीपेश पांडेय, मुंबई। साढ़े पांच दशक से ज्यादा इंडस्ट्री में समय बिता चुके अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। शाह रुख खान-सलमान खान हो या आज की युवा पीढी हर किसी को बिग बी की उम्र के इस पड़ाव पर भी सक्रियता और ऊर्जा युवा कलाकारों को भी प्रेरणा देती है।

    हर कोई फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने के बाद उन्हीं की तरह बड़ा बनना चाहता है। कल यानी कि 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में हाल ही में उन्होंने बिग बी से पहली मुलाकात का वह किस्सा शेयर किया, जब उन्होंने उन्हें अपनी पॉकेट से निकालकर उन्हें 'बादाम' बड़े ही स्टाइल में दिया था।

    बिग बी को भगवान की तरह मानते हैं मुंज्या एक्टर अभय

    फिल्म मुंजया से लोकप्रियता बटोरने वाले अभिनेता अभय वर्मा आगामी दिनों में अभिनेता शाह रुख खान के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगे। वह बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि अपने भगवान की तरह मानते हैं। 

     ‘मुझे अमिताभ सर के साथ साल 2023 में एक विज्ञापन फिल्म शूट करने का मौका मिला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मंदिर जाने वाला हूं। सुबह मैं तैयार होकर सेट पर काफी पहले ही पहुंच गया। अमिताभ सर जब सेट पर आए तो उन्होंने सामने से हाथ मिलाया। तब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दूं। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। उन्होंने ध्यान से सुना और फिर शूटिंग के लिए आगे बढ़ गए। उनसे हाथ मिलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपना हाथ ही नहीं धोना है।

    बादाम को करवाना चाहते थे फ्रेम

    अभय वर्मा ने उस एड शूट के दौरान का किस्सा सुनाते हुए आगे कहा, "शूटिंग के बीच में जब मैं बिग बी से दोबारा मिला तो उन्होंने बात करते हुए मुझे अपनी जेब से निकालकर कुछ बादाम दिए थे। उस समय वो मेरे सामने खड़े थे, वरना मैं वो बादाम जेब में डाल लेता। सहेज कर फ्रेम करवा के रखता कि ये बादाम बच्चन साहब ने दिए हैं। उनकी निगाहें मेरे ऊपर ही थीं। इसलिए मुझे लगा कि अगर भगवान कुछ दे रहे हैं, तो प्रसाद समझ कर खा लेना चाहिए।’

    आपको बता दें कि दिनेश विजन की फिल्म मुंज्या से बॉलीवुड में कदम रखने वाले अभय वर्मा को उनकी इस फिल्म के लिए दर्शकों का बेहद ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। कम बजट की ब्रह्मराक्षस की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया था।

