'मुंज्या' एक्टर की Amitabh Bachchan से ऐसी थी पहली मुलाकात, कहां- जेब से निकालकर बादाम दिए और फिर...

दीपेश पांडेय, मुंबई। साढ़े पांच दशक से ज्यादा इंडस्ट्री में समय बिता चुके अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। शाह रुख खान-सलमान खान हो या आज की युवा पीढी हर किसी को बिग बी की उम्र के इस पड़ाव पर भी सक्रियता और ऊर्जा युवा कलाकारों को भी प्रेरणा देती है।

हर कोई फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने के बाद उन्हीं की तरह बड़ा बनना चाहता है। कल यानी कि 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में हाल ही में उन्होंने बिग बी से पहली मुलाकात का वह किस्सा शेयर किया, जब उन्होंने उन्हें अपनी पॉकेट से निकालकर उन्हें 'बादाम' बड़े ही स्टाइल में दिया था।

बिग बी को भगवान की तरह मानते हैं मुंज्या एक्टर अभय फिल्म मुंजया से लोकप्रियता बटोरने वाले अभिनेता अभय वर्मा आगामी दिनों में अभिनेता शाह रुख खान के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगे। वह बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि अपने भगवान की तरह मानते हैं।